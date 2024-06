Harry Kane zdecydował się stanąć w obronie selekcjonera reprezentacji Anglii. W rozmowie z portalem The Athletic napastnik wyznał, że Gareth Southgate to odpowiednia osoba do pracy z kadrą.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate i Harry Kane

Kane broni Southgate’a, prosi fanów o wsparcie selekcjonera

Reprezentacja Anglii, póki co w trakcie Mistrzostw Europy 2024 nie wywarła zbyt dobrego wrażenia. Choć po dwóch meczach w fazie grupowej mają na swoim koncie 4 punkty i są bardzo blisko awansu do fazy pucharowej, selekcjoner Gareth Southgate zbiera negatywne opinie za grę zespołu. W obronie szkoleniowca stanął Harry Kane, który w rozmowie z portalem The Athletic poprosił kibiców, aby stanęli murem za 53-latkiem, tak samo jak zrobiła to drużyna Synów Albionu.

– Nie mogę wystarczająco wyrazić słowami tego, co Gareth Southgate zrobił dla drużyny i narodu. Biorąc pod uwagę, to gdzie byliśmy i gdzie teraz jesteśmy jako zespół to zupełnie inne miejsce – powiedział Harry Kane w rozmowie z The Athletic.

– Moim zdaniem bycie selekcjonerem reprezentacji Anglii to naprawdę trudna praca. On to wie i my to wiemy. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą krytykować albo wątpić w niego, lecz jego osiągnięcia mówią same za siebie – dodał napastnik reprezentacji Anglii.

– Wszystko, co mogę powiedzieć, to żeby wspierać go tak, jak robi to cały zespół – podkreślił Harry Kane.

Gareth Southgate z reprezentacją Anglii pracuje od września 2016 roku. Największym sukcesem Synów Albionu pod wodzą 53-latka jest finał Mistrzostw Europy 2020. W decydującym meczu przegrali po rzutach karnych z reprezentacją Włoch. Łącznie urodzony w Watfordzie trener prowadził zespół w 97 spotkaniach, z których wygrał 61 meczów, 19 razy zremisował i poniósł 17 porażek.