PA Images / Alamy Na zdjęciu: Drużyna Portugalii

Bernardo Silva rozpoczął strzelanie w meczu Turcja – Portugalia

W drugim sobotnim spotkaniu EURO 2024 do gry weszła reprezentacja Portugalii. Przeciwnikiem mistrzów Europy z 2016 roku była Turcja. Podopieczni Roberto Martineza bez wątpienia byli zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, choć w pierwszym meczu turnieju musieli się natrudzić z Czechami (2:1). Zespół Vincenzo Montelli natomiast wygrał z Gruzją (3:1).

Początek rywalizacji niespodziewanie należał do Turków. To właśnie oni częściej dominowali i przeprowadzali groźne akcje. Jednak finalnie Diogo Costa nie był zmuszony do interwencji. Z czasem Portugalia zaczęła dochodzić do głosu i już w 20. minucie objęła prowadzenie. Drużyna Roberto Martineza przeprowadziła zespołową akcję na lewej flance, przez co udało im się znaleźć w polu karnym niepilnowanego Bernardo Silvę. Piłkarz Manchesteru City soczystym strzałem w prawy róg wpakował futbolówkę do bramki. Altay Bayindir w tej sytuacji kompletnie nie miał nic do powiedzenia.

Dzisiejsze trafienie jest dla Bernardo Silvy golem numer 12 w narodowych barwach. Taką statystykę zawodnik Manchesteru City uzbierał w 91. występach. 29-latek debiutował w reprezentacji Portugalii w 2015 roku, kiedy rozegrał 61 minut w starciu z Wyspami Zielonego Przylądka. Natomiast pierwszego gola strzelił rok później.

