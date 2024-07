Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

EURO 2024: Bellingham zagra za Szwajcarią, ale zapłaci karę

Anglia pokonała Słowację i awansowała do ćwierćfinału Euro 2024. Jednym z architektów sukcesów Synów Albionu był Jude Bellingham. Pomocnik w piątej minucie doliczonego czasu gry popisał się kapitalnym uderzeniem przewrotką. Ten gol pozwolił ekipie Garetha Southgate’a doprowadzić do dogrywki. Tuż po wznowieniu rywalizacji dogranie Ivana Toneya wykorzystał Harry Kane. To trafienie zapewniło Anglikom zwycięstwo.

Po meczu wiele mówiło się nie tylko o przeciętnym stylu reprezentacji Anglii, ale także o cieszynce Bellinghama. Zawodnik Realu Madryt celebrował swoją bramkę obscenicznym gestem. UEFA zapowiedziała rozpoczęcie dochodzenia dyscyplinarnego w tej sprawie. Sugerowano, że 21-latek może nawet zostać zawieszony na spotkanie ćwierćfinałowe ze Szwajcarią.

Ostatecznie zakończyło się tylko na karze finansowej. Bellingham będzie musiał zapłacić aż 20 tyięcy euro, ale wystąpi w sobotnim pojedynku Anglia – Szwajcaria. Komisja Dyscyplinarna UEFA potraktowała go dosyć łaskawie, biorąc pod uwagę jej “możliwości”.

Zobacz także: Southgate szykuje wielką zmianę na mecz ze Szwajcarią