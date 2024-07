Southgate szykuje wielką zmianę na mecz ze Szwajcarią

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate, Phil Foden

Anglia może zmienić formację. Southgate szykuje się na Szwajcarię

Reprezentacja Anglii awansowała do ćwierćfinału Euro 2024, ale gra Synów Albionu pozostawia wiele do życzenia. Drużyna Garetha Soutgate’a była już jedną nogą poza turniejem podczas meczu ze Słowacją. Ostatecznie kwalifikację uratował gol Jude’a Bellinghama, który trafił do siatki w 98. minucie.

Wielkie niezadowolenie kibiców i rosnąca trudność turnieju może skłonić selekcjonera Anglików do zmiany ustawienia. Jak informuje Daily Mail, Southgate testował na treningu formację z trzema defensorami.

Jeśli Anglia wystawi trzech środkowych obrońców, prawdopodobne jest, że w składzie znajdą się John Stones, Kyle Walker i Ezri Konsa, ponieważ Marc Guehi jest zawieszony. Warto przypomnieć, że takie ustawienie było niegdyś ulubioną formacją Southgate’a i to właśnie ten system przyczynił się do zajęcia przez Anglię czwartego miejsca na Mistrzostwach Świata 2018.

Daily Mail twierdzi, że Southgate nadal może zdecydować się na użycie systemu 4-2-3-1, na którym polegał do tej pory, a ustawienie z trzema obrońcami może być potencjalną taktyką do zastosowania w trakcie meczu, jeśli drużynie nie uda się przełamać Szwajcarów.

