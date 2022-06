PressFocus Na zdjęciu: Ołeksandr Zinczenko

Reprezentacja Ukrainy nie dała rady Walijczykom (0:1) i pożegnała się z marzeniami o występie na nadchodzących mistrzostwach świata. Ołeksandr Zinczenko wypowiedział się po spotkaniu. Nie zabrakło słów na temat wojny toczonej w Ukrainie.

Reprezentacja Ukrainy przegrała w finale baraży z Walią 0:1

Ołeksandr Zinczenko przyznał, że w jego opinii Ukraińcy nie zasłużyli na porażkę

W wypowiedzi gracza Manchesteru City nie zabrakło też komentarzy odnośnie inwazji Rosji na jego ojczyznę

“Wszyscy potrzebują żyć w pokoju. Musimy razem zatrzymać wojnę”

Reprezentacja Ukrainy poległa w finale baraży o mistrzostwa świata. Pomimo dobrej postawy, nasi sąsiedzi przegrali z Walijczykami po samobójczym trafieniu Andrija Jarmołenki. Po spotkaniu nie brakowało emocji. Po stronie przegranych wypowiedział się Ołeksandr Zinczenko.

– Każdy z nas dał z siebie wszystko. Zostawiliśmy całych siebie na boisku. Generalnie rzecz biorąc, nie myślę, byśmy zasłużyli na porażkę. Taki jest jednak futbol, to się zdarza. W piłce nożnej chodzi o emocje. Chcieliśmy dać ich trochę naszym fanom, ale niestety nie osiągnęliśmy oczekiwanego wyniku – ocenił gracz Manchesteru City. – Wszyscy musimy kontynuować walkę. My, jako piłkarze, musimy reprezentować nasz kraj najlepiej, jak potrafimy. Wszyscy potrzebują żyć w pokoju. Musimy zatrzymać tę wojnę razem. Dziś to Ukraina, ale kto wie, co stanie się jutro? Musimy trzymać się razem – dodał 25-latek w kontekście wojny na terenie swojej ojczyzny.

Przed Ukraińcami jeszcze trzy czerwcowe spotkania w Lidze Narodów. Dwukrotnie zmierzą się z Irlandią, a raz podejmą Armenię.

Zinczenko w minionym sezonie klubowym rozegrał 28 meczów. Zanotował w nich pięć asyst.

Czytaj więcej: Bale po wywalczeniu awansu: muszę trochę przełożyć emeryturę.

Irlandia Ukraina 2.45 3.20 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 czerwca 2022 10:31 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin