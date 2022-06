PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale i Rusłan Malinowski

Reprezentacja Walii pokonała Ukrainę w finale baraży (1:0). Jedyny gol to trafienie samobójcze Andrija Jarmołenki. Piłka odbiła się od gracza West Hamu po strzale Garetha Bale’a z rzutu wolnego. Gwiazdor swej kadry nie krył wielkich emocji i uchylił rąbka tajemnicy na temat swojej przyszłości.

Wielki udział w awansie na mundial miał Gareth Bale. To po jego strzale z rzutu wolnego piłkę do własnej bramki skierował Andrij Jarmołenko

Po spotkaniu Walijczyk nie krył emocji. Wyznał, że to spełnienie marzenia, a także dodał, iż ma na stole kilka ofert i nie planuje emerytury

Bale: to największy sukces w historii reprezentacji Walii

Reprezentacja Walii długo trwała w niepewności. W związku z wojną w Ukrainie przeniesiono jeden z półfinałów baraży. Wyspiarze przez kilka miesięcy czekali zatem na wyłonienie rywala w finale. Ostatecznie podopieczni Roberta Page’a wygrali z Ukraińcami 1:0. Samobójcze trafienie zanotował Andrij Jarmołenko, ale wielki udział przy tym – niezwykle istotnym – golu miał też Gareth Bale. To po jego uderzeniu z rzutu wolnego futbolówka trafiła w gracza West Hamu, po czym wpadła do siatki. Po ostatnim gwizdku kapitan swojej reprezentacji nie krył emocji.

– To najwspanialszy rezultat w historii walijskiego futbolu. Jedziemy na mistrzostwa świata! Jestem z tego powodu zachwycony. To znaczy dla mnie wszystko, tak wygląda spełnienie marzenia. Brak mi słów. Jestem tak szczęśliwy, że zrobiliśmy to dla naszych wspaniałych fanów – powiedział Bale. Walijczyk rozstał się z Realem Madryt i od lipca pozostanie wolnym agentem. 32-latek nie planuje jednak jeszcze emerytury. – Było ciężko. W ciągu ostatnich trzech czy czterech tygodni mało grałem w piłkę z powodu bólu pleców. Najważniejsze jednak, że awansowaliśmy. Dałem z siebie wszystko. Oddychałem rękawami, ale mamy dobrych rezerwowych. Wykonali swe zadanie. Czy przełożę emeryturę? Tak, przynajmniej o jakiś czas. Dostałem kilka ofert – wyznał napastnik.

Ostatni sezon Bale’a w Realu Madryt był bardzo nieudany. Wystąpił w zaledwie siedmiu meczach i strzelił jednego gola.

