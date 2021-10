Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa zdecydował się na dodatkowe powołanie Radosława Majeckiego do kadry na zbliżające się mecze eliminacji mistrzostw świata z San Marino i Albanią. 21-letni bramkarz AS Monaco zastąpi w kadrze kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego.

Bartłomiej Drągowski z powodu kontuzji nie weźmie udziału w zgrupowaniu przed meczami z San Marino i Albanią

Paulo Sousa w miejsce bramkarza Fiorentiny zdecydował się powołać Radosława Majeckiego

Majecki powołany za Drągowskiego

Bartłomiej Drągowski to kolejny zawodnik, który nie będzie mógł wziąć udziału w zgrupowaniu przed październikowymi meczami eliminacji mistrzostw świata. Bramkarz Fiorentiny dołączył do Arkadiusza Recy i Macieja Rybusa, których udział w zbliżających się meczach został wykluczony już wcześniej. 24-latek nie będzie do dyspozycji Paulo Sousy z powodu urazu mięśniowego, którego doznał w ostatnim ligowym meczu swojego zespołu.

We wtorek selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa podjął decyzję o powołaniu w miejsce Drągowskiego bramkarza AS Monaco Radosława Majeckiego. Tym samym w zgrupowaniu przed meczami z San Marino i Albanią udział weźmie czterech bramkarzy. Powołania otrzymali również Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski i Wojciech Szczęsny.

Należy jednak pamiętać, że Fabiański po sobotnim meczu z San Marino, który będzie jego pożegnalnym występem w kadrze, opuści zgrupowanie i wróci do Anglii.

Radosław Majecki powołany do reprezentacji Polski w miejsce kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) October 5, 2021

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin