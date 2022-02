fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski już 24 marca ma powalczyć w barażu o awans na mundial w Katarze z Rosją. Ostatnio napięta sytuacja na Ukrainie może jednak sprawić, że spotkanie Biało-czerwonych ze Sborną można nie zostać rozegrane w Moskwie. Nowe wieści w sprawie przekazał TVP Sport.

24 marca na stadionie Dynamo Moskwa piłkarska reprezentacja Polski ma zagrać z Rosją

Zwycięzca starcia w Moskwie zagra z lepszym z pary Szwecja – Czechy

Napięta sytuacja polityczna na Ukrainie może zmienić lokalizację rozegrania starcia Biało-czerwonych ze Sborną, sugeruje TVP Sport

Baraż o awans na MŚ 2022: Mecz Rosją w Polsce?

Reprezentacja Polski za nieco ponad miesiąc zacznie walkę o to, aby awansować na mistrzostwa świata, które odbędą się w listopadzie i grudniu tego roku na stadionach w Katarze. Biało-czerwoni, chcąc grać na mundialu, muszą pokonać między innymi Rosję.

Już w ubiegłym tygodniu pojawiały się pytania, co z barażem Rosja – Polska, gdyby zaczęła się wojna na Ukrainie? Goal.pl badał sprawę, zadając pytanie w tej sprawie byłemu prezesowi PZPN Michałowi Listkiewiczowi. Podobno realny scenariusz może zakładać przeniesienie rozegrania spotkania na inny teren. Mowa na przykład o Turcji.

Od poniedziałku sytuacja we wschodniej Ukrainie uległa pogorszeniu. Wpływ na to ma fakt, że prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych “republik ludowych” w Donbasie. Możliwe zatem, że w przypadku rozwoju sytuacji podopieczni Czesława Michniewicza ostatecznie nie udadzą się do Moskwy, aby rozegrać mecz z Rosją.

TVP sport twierdzi, że przedstawiciela władz polskiej piłki sondowały już w UEFA i FIFA możliwość przeniesienia meczu z ekipą Walerija Karpina do Polski, ale sprawa jest bardziej skomplikowana, niż się może wydawać. PZPN może jednak naciskać, aby taka zmiana miała jednak miejsce.

Gdzie mogłoby się odbyć spotkanie Rosja – Polska w przypadku takiego obrotu zdarzeń? Podobno najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, to przeniesienie meczu na Stadion Śląski w Chorzowie. Ten sam obiekt będzie areną finału baraży, jeśli biało-czerwoni wygrają pierwsze marcowe spotkanie.

