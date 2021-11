Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash w piątkowym meczu z Andorą zadebiutował w reprezentacji Polski

W poniedziałek otrzyma kolejną szansę występy. Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa zapowiedział, że Cash zagra z Węgrami od pierwszej minuty

Spotkanie eliminacji MŚ 2022: Polska – Węgry odbędzie w poniedziałek (15 listopada) o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie

Pierwsze występy w biało-czerwonych barwach

Piątkowe spotkanie z Andorą było ważnym wydarzeniem w karierze Matty’ego Casha. Po odebraniu polskiego paszportu zaliczył pierwszy występ w barwach reprezentacji Polski, pojawiają się na murawie w trakcie drugiej połowy. – To był szczególny moment zarówno dla mnie, jak i dla całej mojej rodziny. Na pewno zapamiętam ten moment na zawsze. Na zawsze będzie to w moim sercu. Byłem przede wszystkim bardzo dumny, że mogłem zagrać. To był cudowny moment – powiedział Cash podczas niedzielnej konferencji prasowej.

W poniedziałek kibice Biało-czerwonych ponownie będą mieli okazję zobaczyć Casha w akcji. Obrońca Aston Villi, co potwierdził Paulo Sousa, w meczu z Węgrami zagra w podstawowym składzie. – Jestem oczywiście gotowy, ale to trener podejmie decyzję, czy zagram od pierwszej minuty. Ja jestem zawsze gotowy, także jeżeli jestem na ławce rezerwowych. Chcę grać dla tego kraju, ponieważ to szczególny i dumny moment dla każdego. Uczyłem się również hymnu i bardzo dobrze go znam – kontynuował.

Integracja z zespołem

– Przede wszystkim muszę lepiej zgrać się z innymi zawodnikami podczas treningów, a także zbudować z nimi pewne relacje. Codziennie jemy razy śniadanie, obiad i kolację, więc te relacje możemy wtedy budować i staramy się robić. Uważam, że to istotne również na boisku. W pewnym momentach podczas gry musimy rozumieć się bez słów. Cały czas będę te relacje budował i starał się je przekładać na boisko – mówił nowy obrońca Biało-czerwonych.

Co może zaoferować drużynie? – Przede wszystkim pasję, którą widać na boisku podczas mojej gry. Ale także jakość mojej gry jest dobra, co pokazywałem w Aston Villi. Za każdym razem gdy gram, chcę strzelić jak najwięcej bramek i mieć jak najwięcej asyst. Chcę pomagać napastnikom, aby również oni strzelali bramkę. Możliwość gry tutaj to dla mnie spełnienie marzeń – dodał.

– Każdy mecz rozegrany w barwach narodowych to szczególny moment. To dla nas bardzo ważny mecz i postaramy się zrobić wszystko, aby go wygrać. Nie mogę się już doczekać. Wiem, że bilety są wyprzedane. Będzie to dla mnie okazja do pierwszego występu tutaj i czekam na ten mecz. To będzie dla mnie zaszczyt – powiedział Cash, którego rodzina na specjalne zaproszenie Polskiego Związku Piłki Nożnej zasiądzie na trybunach Stadionu Narodowej.

