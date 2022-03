PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Szkocją potrwa około dwa tygodnie. Oznacza to, że napastnik Olympique’u Marsylii dołączył do Krzysztofa Piątka i Bartosza Salomona, którzy również odnieśli urazy w meczu towarzyskim i nie będą do dyspozycji selekcjonera na finał baraży ze Szwecją.

Arkadiusz Milik w meczu ze Szkocją doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda. Będzie poza grą przez około dwa tygodnie, więc nie weźmie udziału w finale baraży ze Szwecją

Wcześniej PZPN poinformował też o kontuzjach Bartosza Salomona i Krzysztofa Piątka

Mecz ze Szwecją odbędzie się we wtorek

Milik również wypada z gry. Kto w ataku na finał baraży?

Kolejne problemy reprezentacji Polski przed arcyważnym starciem ze Szwecją. Jakub Kwiatkowski z Polskiego Związku Piłki Nożnej potwierdził doniesienia na temat kontuzji Arkadiusza Milika.

“Badanie USG potwierdziło naderwanie mięśnia dwugłowego uda u Arka Milika. Uraz wyklucza występ Arka w meczu ze Szwecją. Zawodnik pozostanie na zgrupowaniu i będzie poddany zabiegom rehabilitacyjnym. Przerwa w grze potrwa około dwa tygodnie” – możemy przeczytać na profilu twitterowym rzecznika prasowego PZPN.

Ta informacja stwarza Czesławowi Michniewiczowi ogromny problem. Po raz kolejny powraca też pytanie o zasadność rozgrywania sparingu z tak agresywnie grającą reprezentacją, jak Szkocja, tuż przed finałem baraży o mistrzostwa świata. W starciu z wyspiarzami kontuzji doznali Bartosz Salamon i Krzysztof Piątek – obaj również nie pomogą kadrze w meczu ze Szwecją. Ponadto w piątek pojawiła się informacja, że pozornie niegroźna kontuzja Roberta Lewandowskiego również jest poważniejsza, niż przypuszczano. Ostatnio kapitan nie wziął udziału w sesji treningowej.

Zakładając jednak, że sztab medyczny doprowadzi naszą największą gwiazdę do zdrowia, wciąż pozostanie problem z dobraniem partnera dla Lewego. Wcześniej z powodu urazu wypadł Karol Świderski, więc jedynym dostępnym dla Michniewicza napastnikiem pozostaje Adam Buksa.

Finałowy mecz baraży rozegramy we wtorek o godzinie 20:45.

