Uraz Lewandowskiego jednak poważniejszy?

Jak informuje Michał Białoński z portalu Interia.pl uraz Roberta Lewandowskiego może okazać się poważniejszy niż sądzono na początku. Stan zdrowia kapitana naszej reprezentacji jest na bieżąco monitorowany. Polak nie wziął dziś udziału w zajęciach na boisku, a na śniadaniu pojawił się z okładem lodowym.

Robert Lewandowski nadal ma problemy z kontuzjowanym kolanem

Nasz kapitan trenował dziś w siłowni i na basenie

Ogromne problemy zdrowotne mają również Milik i Piątek

Lewandowski nadal z problemami

Gdy Robert Lewandowski opuszczał w środę trening reprezentacji Polski z grymasem bólu większość sądziła, że to tylko “dmuchanie na zimne”. Kontuzja miała nie być poważna, jednak jak podaje serwis Interia.pl “okazuje się, że wcale nie jest dobrze z Robertem”. Polak czwartkowy mecz towarzyski ze Szkocją oglądał z wysokości ławki rezerwowych, a na dzisiejszym śniadaniu pojawił się z okładem lodowym na kolanie.

Napastnik Bayernu nie wziął także udziału w treningu na boisku. Robert Lewandowski został w hotelu by ćwiczyć na siłowni i basenie. Obecnie jednak nikt sobie nie wyobraża, że najlepszego polskiego zawodnika mogłoby zabraknąć w finale baraży do mistrzostw świata w Katarze przeciwko Szwecji.

– Po urazie, którego doznał w klubie półtora tygodnia temu w Bayernie, przyjechał na kadrę ze śladami tej kontuzji. Dlatego dmuchamy i chuchamy na niego, stabilizujemy kolano – powiedział szef sztabu medycznego reprezentacji Polski cytowany przez Interia.pl.

To kolejne fatalne wieści dla Polski przed decydującym starciem ze Szwecją. Z problemami zdrowotnymi borykają się także Arkadiusz Milik oraz Krzysztof Piątek. Napastnik Olympique Marsylia doznał urazu mięśnia dwugłowego i potrzebuje około czterech dni przerwy, by wrócić do treningów z pełnym obciążeniem. Gracz Fiorentiny ma z kolei problemy z Achillesem po meczu ze Szkocją. W jego przypadku również nie wiadomo, czy zdoła dojść do pełni sił przed pojedynkiem ze Szwecją.

