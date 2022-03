PressFocus Na zdjęciu: Roberto Mancini

Roberto Mancini ułożył już sobie w głowę niemal cały wyjściowy skład na półfinałowy mecz baraży pomiędzy Włochami a Macedonią Północną. Jedyna wątpliwość dotyczy wyboru partnera w środku obrony dla Alessandro Bastoniego.

Roberto Mancini powołał ponad 30 graczy, chcąc odpowiednio przygotować się na baraże o udział w mistrzostwach świata

Włochowi pozostało wybrać ostatni element wyjściowego składu – środkowego obrońcę, mającego partnerować Bastoniemu

Początek spotkania z Macedonią Północną już dziś o godzinie 20:45

Kto partnerem dla Bastoniego? Dylemat Manciniego przed starciem z Macedonią Północną

Już w czwartek reprezentacja Włoch rozegra niezwykle istotne spotkanie. Mistrzowie Europy zmierzą się w półfinale baraży o udział w mistrzostwach świata z Macedonią Północną. Roberto Mancini podszedł do zgrupowania niezwykle poważnie, testując pokaźną liczbę 33 zawodników. Selekcjoner wiedział bowiem, że nie będzie mógł liczyć na część ze swych najbardziej zaufanych żołnierzy. W dniu spotkania włoskie media przekonują, że trener wciąż nie jest pewny, co do obsady jednego miejsca w wyjściowym składzie.

Między słupkami niekwestionowane miejsce wciąż ma Gianluigi Donnarumma. Nieobecność kontuzjowanych Giovanniego Di Lorenzo i Rafaela Toloia niejako ułatwiła Manciniemu wybór obsady defensywy. Przy tym dwóch najbardziej doświadczonych stoperów również nie zagra z Macedonią Północną. Leonardo Bonucci nie wziął udziału w treningu z drużyną, więc może nie znaleźć się nawet na ławce rezerwowych. Giorgio Chiellini ma zaś przygotowywać się na grę w ewentualnym finale z Portugalią lub Turcją.

Wobec tylu absencji pewne wydaje się miejsce dla Alessandro Florenziego i Emersona na bokach. Pewniakiem wśród stoperów jest zaś Alessandro Bastoni. To właśnie z doborem partnera dla gracza Interu problem ma Mancini. Trener waha się pomiędzy Francesco Acerbim z Lazio i Gianlucą Mancinim z Romy. Portal Football Italia spodziewa się jednak, że doświadczenie weźmie górę i w składzie znajdzie się Acerbi.

Mancini ha già fatto l'Italia. Un solo dubbio: Acerbi o l'altro Mancini? #ItaliaMacedoniadelNord https://t.co/Td6NEfAlNR — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) March 23, 2022

Dwie pozostałe formacje nie wzbudzają większych kontrowersji. W pomocy wystąpią Jorginho, Marco Verratti i Nicolo Barella, zaś w ataku Ciro Immobile oskrzydlać będą Lorenzo Insigne i będący w znakomitej formie Domenico Berardi.

Początek starcia Włochy – Macedonia Północna już o godzinie 20:45.

Czytaj więcej: Włochy – Macedonia Północna: typy, kursy, zapowiedź (24.03.2022).

