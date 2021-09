Robert Lewandowski zaliczył w czwartkowy wieczór kolejny świetny występ w reprezentacyjnej koszulce. Kapitan Biało-czerwonych zdobył bramkę, a ponadto zaliczył asystę w starciu przeciwko Albanii. Taki stan rzeczy sprawia, że 33-latek liczy się w walce o koronę króla strzelców europejskich eliminacji do mistrzostw świata.

Robert Lewandowski w trakcie eliminacji do mistrzostw świata imponuje skutecznością

Polski napastnik zdobył jak na razie cztery bramki

33-latek liczyć się w walce o koronę króla strzelców eliminacji do mundialu w Katarze

Lewandowski nie zwalnia tempa

Robert Lewandowski po czterech kolejkach eliminacji do mundialu w Katarze ma na swoim koncie cztery strzelone gole. Chociaż pół żartem pół serio można stwierdzić, że bramkę na 3:1 w boju z Albanią zdobył Grzegorzem Krychowiakiem, robiąc 95 procent pracy przy trafieniu. Nie zmienia to jednak faktu, że aktualnie napastnik Bayernu Monachium traci jednego gola do Aleksandara Mitrovicia, legitymującego się dorobkiem pięciu goli.

Lewandowski w trakcie walki o awans na mundialu wpisywał się wcześniej na listę strzelców w starciach przeciwko Węgrom i Andorze. W rywalizacji z Madziarami kapitan reprezentacji Polski zdobył jedną bramkę. Tymczasem w boju z jednym z outisderów grupy I zaliczył dwa trafienia.

W związku z tym, że Lewandowski strzelił również gola w czwartkowym boju na PGE Narodowym w Warszawie, to ma na swoim koncie tyle samo trafień, co: Aleksandr Sobolev, Burak Yilmaz, Romelu Lukaku, czy Eran Zahavi. Wyborną okazję na poprawienie swojego dorobku strzeleckiego Lewy będzie miał już w niedzielę, gdy reprezentacja Polski zagra z San Marino.

Jak dotąd w drużynie narodowej Lewandowski zdobył 70 bramek, będąc najlepszym strzelem w historii reprezentacji Polski.

