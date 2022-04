Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Baraż Polska – Szwecja (2:0) wyłonił finalistę najbliższego mundialu. Żaden kibic z nad Wisły nie wyobrażał sobie, aby w takim spotkaniu zabrakło Roberta Lewandowskiego. Jak zdradził na łamach Przeglądu Sporowego dr. Jacek Jaroszewski, istniało spore ryzyko, że kapitan kadry nawet nie wyjdzie na murawę.

Robert Lewandowski mógł nie zagrać przeciwko Szwecji z powodu kontuzji kolana

Napastnik zdobył ważnego gola w barażu, po którym większość presji zeszła z Biało-czerwonych

33-latek przymierzany jest do FC Barcelony, ale zarząd Bayernu nie planuje sprzedaży najlepszego strzelca zespołu

Jaroszewski zdradził kulisy po meczu ze Szkocją

Stadion Śląski w Chorzowie zapełnił się do ostatniego wolnego miejsca. Każdy zgromadzony na trybunach chciał zobaczyć Roberta Lewandowskiego w akcji. Co ciekawe, kapitana Biało-czerwonych naprawdę mogło zabraknąć w arcyważnym meczu ze Szwecją.

Dr. Jacek Jaroszewski zdradził na łamach Przeglądu Sportowego, że niewiele wyglądało tak jak powinno, na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym gwizdkiem finału baraży. “Lewy” jeszcze w Szkocji naciągnął więzadło boczne w kolanie. Gdyby nie świetna praca fizjoterapeutów, 33-latek oglądałby poczynania swoich kolegów z ławki.

– Dzień przed spotkaniem w Glasgow z treningu zszedł Robert Lewandowski, jego występ ze Szwecją był realnie zagrożony. Przy ostatnim strzale naciągnął więzadło poboczne w kolanie i przez kolejne dni miał zakaz uderzania piłki prawą nogą – ujawnił Jacek Jaroszewski.

– Na baraż wyszedł, choć nie było to takie pewne. Fizjoterapeuci wykonali świetną robotę, wzorowo ułożyła się współpraca sztabu medycznego z selekcjonerem, który rozumiał potrzebę szerokich indywidualizacji treningów u wszystkich zawodników mających kłopoty zdrowotne – zaznaczył lekarz kadry.

Na szczęście uraz nie dokuczał zbyt mocno Lewandowskiemu, który rozegrał całe zawody i otworzył wynik rywalizacji. Później Piotr Zieliński postawił kropkę nad “i”, pieczętując awans zespołu Czesława Michniewicza na mundial w Katarze.

Lewandowski odejdzie z Bayernu?

Robert Lewandowski stał się ostatnio głównym tematem sportowych mediów. Wszystko przez jego agenta, który po cichu szuka piłkarzowi Bayernu nowego klubu. Bawarczycy zwlekają z przedłużeniem kontraktu, co spróbuje wykorzystać FC Barcelona. Na razie żadna ze stron nie zasiadła do negocjacji transferowych, jednak bez zmiany polityki szefów z Monachium, Polak znajdzie ucieczkę z Allianz Areny.

Zamieszanie z “Lewym” skomentował w środę Oliver Khan, pełniący rolę dyrektora generalnego Bayeru. Legendarny golkiper nie spodziewa się sprzedaży superstrzelca Bundesligi w tym sezonie.

– Nie jesteśmy szaleni, żeby dyskutować na temat transferu zawodnika, który strzela 30 albo 40 goli w sezonie. Lewandowski na pewno będzie z nami w następnej kampanii – oznajmił Khan w rozmowie z Amazon Prime Video.

Bayern odpadł z Ligi Mistrzów drugi raz z rzędu na etapie ćwierćfinału. Julian Nagelsmann nie spełnił planu minimum, lecz może być spokojny o własną posadę. Robert Lewandowski zdobył gola w rewanżu z Villarreal, ale w końcówce ekipa z Hiszpanii doprowadziła do remisu. Tak obrót spraw oznaczał, że zaliczka z pierwszej potyczki wystarczyła, by Żółta łódź podwodna wpłynęła do półfinału elitarnych rozgrywek.

Czytaj więcej: Złotousty Mikulski, aVARie i Squid Game o spadek | Dwugłos Tetryków