Reprezentacja Polski rozpoczyna przygotowania do kolejnych meczów w ramach eliminacji do mistrzostw świata. We wtorek drużyna Paulo Sousy odbędzie pierwszy trening, który poprzedzi konferencja z udziałem kapitana Biało-Czerwonych Roberta Lewandowskiego.

Reprezentacja Polski rozpoczyna przygotowania do meczów eliminacji mistrzostw świata z San Marino i Albanią

We wtorek Biało-Czerwoni odbędą jeden trening, który rozpocznie się o godzinie 17:00

Wcześniej odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego

Konferencja Roberta Lewandowskiego

Reprezentację Polski w nadchodzących dniach czekają dwa spotkania eliminacji do mistrzostw świata – z San Marino i Albanią. Biało-Czerwoni przygotowywać się będą do nich na zgrupowaniu w Warszawie. We wtorek na boisku treningowym przy stadionie Legii Warszawa odbędzie się pierwszy trening, którego rozpoczęcie zaplanowane jest na godzinę 17:00.

Wcześniej odbędzie się konferencja prasowa z udziałem kapitana zespołu Roberta Lewandowskiego. Rozpocznie się o godzinie 13:45 i będzie transmitowana na youtubowym kanale Łączy Nas Piłka.

Mecz Polska – San Marino rozegrany zostanie w sobotę (9 października) o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Trzy dni później Biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Albanią.

