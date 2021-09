La Gazzetta dello Sport informuje, że Gianluca Mancini opuścił zgrupowanie reprezentacji Włoch. Środkowy obrońca Romy ma stan zapalny w stopie i nie będzie mógł pomóc kolegom w starciach ze Szwajcarią i Litwą.

Gianluca Mancini opuścił zgrupowanie reprezentacji Włoch z powodu stanu zapalnego w stopie

Obrońca przesiedział na trybunach ostatni mecz z Bułgarią (1:1) i z pewnością nie pomoże kolegom w nadchodzących starciach ze Szwajcarią i Litwą

Mancini kontuzjowany, opuścił zgrupowanie

La Gazzetta dello Sport informuje, że Gianluca Mancini cierpi na kontuzję stopy, w której nabawił się stanu zapalnego. W wyniku tego urazu 25-letni środkowy obrońca opuścił zgrupowanie reprezentacji Włoch i nie będzie do dyspozycji Roberto Manciniego.

Gianluca Mancini był powołany przez selekcjonera do szerokiej kadry przed Euro 2020. Ostatecznie jednak rywalizacja na pozycji środkowego defensora okazała się zbyt silna i 25-latek nie pojechał na turniej, z którego Suqadra Azzurra wróciła ze złotymi medalami.

Nie oznacza to, że znikł z radaru trenera. Otrzymał powołanie na wrześniowe spotkania eliminacyjne do mistrzostw świata. Niewiele jednak wskazuje na to, by zyskał na znaczeniu. W starciu z Bułgarią (1:1) nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Selekcjoner odesłał go na trybuny.

Z pewnością gracz Romy nie pomoże też swoim kolegom w trudnych starciach ze Szwajcarami i Litwinami. Póki co, dorobek Manciniego zamyka się w sześciu spotkaniach w narodowych barwach.

Szwajcaria Włochy 3.90 3.45 2.01 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 4. września 2021 13:41 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin