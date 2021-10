Piotr Zieliński nie krył zadowolenia z postawy reprezentacji Polski we wtorkowym meczu z Albanią. Biało-Czerwoni wygrali w Tiranie 1:0 i awansowali na drugie miejsce w tabeli grupy I eliminacji do mistrzostw świata.

Reprezentacja Polski awansowała na drugie miejsce w grupie I eliminacji do mistrzostw świata

We wtorkowy wieczór Biało-Czerwoni pokonali 1:0 na wyjeździe Albanię

Tylko zwycięstwo

– To na pewno najważniejsze zwycięstwo. Wygrana w tym meczu była kluczowa. Udało nam się tego dokonać. Zaprezentowaliśmy dobrą i konsekwentną grę na tle Albańczyków, którzy postawili trudne warunki. Koniec końców kontrolowaliśmy mecz i trzy punkty wracają z nami do Polski – powiedział Piotr Zieliński w pomeczowym wywiadzie dla TVP Sport.

– Poza dwoma lub trzeba akcjami, gdzie za łatwo daliśmy się ograć rywalom i stworzyli groźne sytuacje, to mecz był pod kontrolą i realizowaliśmy to co sobie założyliśmy. Mamy większe od nich umiejętności piłkarskie, co też było widać. Cieszymy się z tego zwycięstwo, bo było kluczowe – kontynuował.

– Cały czas byliśmy gotowi. Ani na chwilę nikt nie usiadł na ławce. Cały czas mówiliśmy sobie, aby się ruszać. Dostaliśmy sygnał, że jeżeli kibice się uspokoją to wrócimy boisko po 5-10 minutach. Byliśmy na to przygotowani od samego początku, kiedy weszliśmy do szatni. To też pokazuje, że byliśmy gotowi. Nikt nie zakładał tego, że mecz zostanie przerwany – powiedział Zieliński.

– Przyjechaliśmy tutaj z myślą tylko i wyłącznie o zwycięstwie. Wiedzieliśmy jaka była sytuacja. To zwycięstwo na pewno dużo nam dało. Teraz czekamy na listopadowe mecze, w których będziemy chcieli potwierdzić to dwoma zwycięstwami. Wtedy zobaczymy na którym miejscu będziemy, bo jeszcze wiele jest do ugrania – dodał.

