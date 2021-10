Albania – Polska: selekcjoner rywali marzy o awansie

Wtorkowy mecz Albania – Polska będzie miał kluczowe znaczenie w kontekście awansu na Mistrzostwa Świata 2022. Selekcjoner rywali biało-czerwonych zabrał głos przed tym spotkaniem.

Mecz Albania – Polska odbędzie się już we wtorek 12 października

Przed tym spotkaniem, głos zabrał selekcjoner najbliższego rywala biało-czerwonych

Edoardo Reja wskazał klucz do sukcesu w najbliższej potyczce przeciwko drużynie Paulo Sousy

Selekcjoner Albanii nie traci wiary w sukces

Postawa reprezentacji Albanii w trwających kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2022, to duże zaskoczenie. W składzie tej drużyny nie ma wielu wybitnych piłkarzy. Większość osób zdawała sobie sprawę, że zespół ten może zabrać faworytom cenne punkty. Tymczasem Albania na trzy kolejki przed końcem eliminacji, jest wiceliderem tabeli. Osiągnięcie to docenia jej selekcjoner.

– Wykonaliśmy świetną robotę i jesteśmy prawdziwym zespołem. Musimy być bardzo skoncentrowani, aby ustrzec się błędów. Ciężko pracowaliśmy na to, by znaleźć się w tym miejscu. Nie znaleźliśmy się tutaj przypadkiem – powiedział Edorado Reja. Jego celem jest udział na przyszłorocznym Mundialu, który zorganizuje Katar.

– Wiedzieliśmy, że to będzie trudna grupa. Anglia i Węgry radziły sobie bardzo dobrze na Euro 2020. Chcemy być konkurencyjni, wykorzystać szansę i awansować na mistrzostwa świata. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy – zapowiedział włoski trener, który nie zamierza porzucać marzeń o Mundialu.

– Strach przed niepowodzeniem, to jest problem, z którym trzeba się zmierzyć. Musimy uwierzyć w siebie i pokazać charakter. To jest nasz obowiązek, bo gramy u siebie. Nie chcę, by to marzenie zgasło – rzekł Edorado Reja, który zdradził klucz do sukcesu w meczu przeciwko Polsce.

– Musimy rozegrać wielki mecz przeciwko tak wspaniałej drużynie, jak Polska. Nie tylko Lewandowski prezentuje wysoki poziom. W starciu z Anglią nam się nie udało, ale nie zmieniamy swojego podejścia. Musimy przejąć inicjatywę, aby osiągnąć dobry wynik – wyjaśnił selekcjoner Albanii.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Czytaj także: Na kogo trafi Polska w Lidze Narodów? Ustalono podział koszyków