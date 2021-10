W niedzielę zakończyła się druga edycja Ligi Narodów. Poznaliśmy już koszyki przed trzecią edycją tych rozgrywek. Sprawdź na kogo może trafić reprezentacja Polski.

W miniony weekend zakończył się turniej finałowy drugiej edycji Ligi Narodów

Tymczasem znane są już koszyki przed trzecią edycją

Na kogo może trafić reprezentacja Polski?

Reprezentacja Polski uniknie grupowego rywala

Liga Narodów to stosunkowo nowe rozgrywki w kalendarzu piłkarskim. Zastąpiły one tradycyjne mecze towarzyskie, co okazało się trafioną zmianą. Wzrósł bowiem prestiż rozgrywanych spotkań, a reprezentacje mają większe gratyfikacje finansowe. Fani futbolu również specjalnie nie narzekają, gdyż oglądają interesujące pojedynki.

Reprezentacja Polski dotychczas w obu edycja kończyła zmagania na trzeciej lokacie. W pierwszej ustąpiła Portugalii i Włochom, ale pozostała w najwyższej dywizji na skutek powiększenia rozgrywek. W drugiej odsłonie było już lepiej, ponieważ biało-czerwoni ustąpili Włochom i Holandii, ale wyprzedzili Bośnię i Hercegowinę.

W końcowym zestawieniu drugiej edycji Ligi Narodów, Polska zajęła dziesiąte miejsce. Dzięki temu podczas losowania grup kolejnej edycji, będzie w trzecim koszyku dywizji A. To nastąpi już 16 grudnia w Montreux.

Na kogo na pewno nie trafi Polska? Biało-czerwoni unikną aktualnego rywala w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2022, czyli Anglii. Nie dojdzie również do konfrontacji ze Szwajcarią i Chorwacją. Kadra Paulo Sousy zagra zaś z: Włochami, Belgią, Hiszpanią, bądź Francją. Te drużyny przydzielono bowiem do pierwszego koszyka. W drugim znalazły się reprezentacje: Niemiec, Holandii, Portugalii, a także Danii. Teoretycznie najłatwiejsi przeciwnicy z czwartego koszyka to: Austria, Czechy, Walia oraz Węgry.

Liga Narodów 2022/2023: podział na koszyki

Koszyk 1: Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia

Koszyk 2: Portugalia, Holandia, Dania, Niemcy

Koszyk 3: Anglia, Polska, Szwajcaria, Chorwacja

Koszyk 4: Walia, Austria, Czechy, Węgry

Pierwsze mecze w trzeciej edycji Ligi Narodów zaplanowano na 2-8 czerwca 2022. Grupowanie zmagania zakończą się w dniach 22-27 września. Turniej finałowy będzie miał miejsce w dniach 14-18 czerwca 2023.

