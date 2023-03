PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Barella

Reprezentacja Włoch przegrała z Anglikami (1:2) w pierwszym meczu eliminacji do Euro 2024

W trakcie spotkania kontuzji doznał Nicolo Barella. Leonardo Bonucci w ogóle nie wziął w nim udziału

Obaj zawodnicy w piątek opuścili zgrupowanie Squadra Azzurra

Barella i Bonucci wrócili do klubów z urazami

Roberto Mancini ma dwa kolejne problemy przed nadchodzącym meczem eliminacji do Euro 2024 z Maltą. Na trwające zgrupowanie reprezentacji Włoch, selekcjoner nie mógł powołać licznych, a zarazem istotnych graczy. Z urazami zmagają się bowiem Federico Chiesa, Ciro Immobile, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco oraz Giacomo Raspadori.

Do tego powołany Leonardo Bonucci miał swoje problemy ze zdrowiem, w wyniku których nie pojawił się nawet na ławce podczas spotkania przeciwko reprezentacji Anglii (1:2). Jakby tego było mało, w trakcie tego starcia kontuzji doznał kolejny ważny zawodnik. Nicolo Barella wziął udział w akcji prowadzącej do bramki Mateo Reteguiego. W jej trakcie na jego stopę nastąpił Harry Maguire. Anglik otrzymał żółtą kartkę, ale to nie mogło uchronić pomocnika Interu Mediolan przed urazem. Opuścił boisko, a zmienił go Bryan Cristante.

W poniedziałek zarówno Bonucci, jak i Barella powrócili do swoich klubów. Nie wezmą udziału w niedzielnym spotkaniu z Maltą.

Zobacz też: Wielki powrót w Wiśle Kraków po półtorarocznej przerwie.

Malta Włochy 26.0 9.40 1.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 marca 2023 13:40 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin