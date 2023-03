PressFocus Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Wisła Kraków w piątek rozegra mecz towarzyski z Odrą Opole

W kadrze meczowej znaleźli się Jakub Błaszczykowski i Zdenek Ondrasek

Były reprezentant Polski po raz ostatni rozegrał mecz w sierpniu 2021 roku

Błaszczykowski w kadrze meczowej po raz pierwszy od półtora roku!

W piątek kibice Wisły Kraków otrzymali fantastyczne wiadomości. Biała Gwiazda ma tego dnia o godzinie 12:00 rozegrać mecz towarzyski z Odrą Opole, by nie wypaść z rytmu podczas przerwy reprezentacyjnej. Największym wydarzeniem nie jest jednak sam sparing, ale fakt, kto znalazł się w kadrze meczowej.

Piątek, piąteczek… sparing z @ODRAOPOLEpl 🤗 Chcecie wiedzieć, jak zagramy? Tᴀᴋ ᴢᴀɢʀᴀᴍʏ ⤵️



P.S. Prześledźcie dokładnie kadrę meczową 💙🤍❤️ pic.twitter.com/g3ThuwxeeN — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) March 24, 2023

Tego dnia fani mogą być bowiem świadkami nie jednego, ale dwóch wielkich powrotów na boisko. W kadrze meczowej znaleźli się bowiem Jakub Błaszczykowski oraz Zdenek Ondrasek.

Były kapitan reprezentacji Polski od bardzo długiego czasu leczy zerwanie więzadeł krzyżowych. Dość powiedzieć, że gdy po raz ostatni pojawił się na boisku, Wisła Kraków nie myślała jeszcze nawet o widmie spadku do Fortuna 1 Ligi. Miało to miejsce 21 sierpnia 2021 roku podczas meczu z Górnikiem Łęczna (3:1). Błaszczykowski wracał zatem do zdrowia przez ponad półtora roku.

Ondrasek pauzował krócej, ale również nie rozegrał jeszcze ani jednego spotkania w trwającym sezonie. Doznał bowiem urazu w maju. Skoro obaj weterani znaleźli się w kadrze meczowej, oznacza to, że są zdolni do gry, choć na pewno nie w pełnym wymiarze czasowym. Każdy z nich może dołożyć cegiełkę do ewentualnego powrotu Białej Gwiazdy do PKO BP Ekstraklasy.

