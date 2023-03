Reprezentacja Portugalii rozbiła w eliminacjach do Euro 2024 Lichtenstein (4:0). W pierwszym składzie wystąpił Cristiano Ronaldo, który ustrzelił dublet, w tym pięknego gola z rzutu wolnego.

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo znalazł się w wyjściowym składzie Portugalii na mecz z Lichtensteinem

Portugalczyk pobił rekord występów w historii piłki reprezentacyjnej

Później ustrzelił dublet, w tym piękną bramkę z rzutu wolnego

Ronaldo z dubletem, Portugalia rozniosła Lichtenstein

Obecne zgrupowanie było z pewnością wyjątkowe dla Cristiano Ronaldo. Reprezentację Portugalii po raz pierwszy poprowadził nowy selekcjoner, Roberto Martinez. Nie wiadomo było, jakie Hiszpan będzie miał podejście do legendy kadry, która jednak zimą zdecydowała się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Były trener Belgów postawił jednak sprawę jasno i w meczu eliminacji do Euro 2024 przeciwko Lichtensteinowi wystawił pięciokrotnego zdobywcę Złotej Piłki w wyjściowym składzie.

Ten już dzięki samemu występowi stworzył historię. Wyprzedził bowiem Kuwejtczyka, Badera Al-Mutawę, stając się graczem z największą liczbą występów w historii piłki reprezentacyjnej. To było dla niego 197 spotkanie dla kadry Portugalii.

Na tym jednak Ronaldo nie skończył. Na początku drugiej połowy pewnie wyegzekwował rzut karny. Tego dnia futbolówka wyraźnie “siedziała” na nodze 38-latka. Na pół godziny przed końcem spotkania uderzył bowiem też pięknie z rzutu wolnego.

Cristiano Ronaldo z golem z rzutu wolnego w barwach reprezentacji Portugalii 🔥 ⚽ 🇵🇹 pic.twitter.com/LIAE9ugIjm — Polsat Sport (@polsatsport) March 23, 2023

Rzecz jasna, rywal nie prezentował wysokiego poziomu, ale kapitan Portugalczyków udowodnił, że wciąż potrafi zdobywać gole w Europie. Wszystko wskazuje na to, że będzie istotnym elementem kadry podczas trwających eliminacji do Euro 2024.

