IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz porozmawiał z Mateuszem Borkiem o reprezentacji Polski

Selekcjoner w Kanale Sportowym odniósł się do podjętych decyzji

Trener przyznaje, że teraz podjąłby te same

Probierz mówi o decyzjach na mecze z Mołdawią i Czechami

Michał Probierz przejął reprezentację w Polski w trudnym momencie. Jednak zwycięstwo z Wyspami Owczymi oraz wyniki innych spotkań sprawiły, że reprezentacja Polski nie musiała oglądać się na innych walcząc o awans na Euro 2024.

Biało-czerwoni nie wykorzystali jednak okazji dwukrotnie remisując najpierw z Mołdawią, a następnie z Czechami. Szczególnie ten pierwszy pojedynek mocno przekreślił szanse Polski na bezpośredni awans.

Michał Probierz w rozmowie z Mateuszem Borkiem przyznaje, że jego zdaniem na tamten moment podjął dobre decyzję i z perspektywy czasu nie zmieniłby ich. – Zawsze doświadczenie po meczu jest zupełnie inne. Ludzie zazwyczaj wypowiadają się, że jakby zagrał ktoś inny to byłoby lepiej. Zawsze podejmujesz decyzje, które uważasz za najlepsze w danym momencie. Jeśli chodzi o decyzje podjęte przed meczami to podjąłbym takie same. Uważałem, że to w danym momencie grupa najlepszych zawodników. Nigdy nie ma pewności, że inne decyzje byłyby lepsze – przyznał Probierz w Kanale Sportowym.

Zobacz również: Probierz odniósł się do atmosfery w kadrze. Media przesadzały?