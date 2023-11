IMAGO / Jakub Piasecki / Newspix Na zdjęciu: Tomas Holes, Robert Lewandowski

Frankowski podsumował mecze Polaków w el. Euro 2024

Były reprezentant krytycznie wypowiedział się o grze kadry

Jego zdaniem Polska nie zasłużyła na awans

Frankowski ocenił eliminacje w wykonaniu reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski na Euro 2024 może już dostać się tylko poprzez baraże. To, na kogo ostatecznie trafią w nich Biało-czerwoni okaże się po zakończonych eliminacjach. Jednak, jak dotąd Polacy nie zrobili zbyt wiele, aby na ten turniej się dostać. W ośmiu meczach zdobyli jedynie jedenaście punktów.

Tomasz Frankowski w rozmowie z TVP Sport został wprost zapytany, czy nasza kadra zasłużyła na awans. – Muszę z żalem to stwierdzić, że nie. Musieliśmy wygrać, a my nie narzuciliśmy swojego stylu gry. Robert Lewandowski też nie wypadł dobrze. Piłkarz o takiej randze musi w trudnych chwilach nieść drużynę. Miał dużo strat, często bywał poza polem karnym. Źle to wyglądało – mówił były reprezentant Polski.

Biało-czerwoni ostatecznie zaprzepaścili szansę na bezpośredni awans w piątek, gdy nie zdołali pokonać Czechów, choć ten wynik ostatecznie i tak nie gwarantowałby promocji na turniej mistrzowski.

– Wszystko definiuje na samym końcu wynik, a niestety reprezentacja Polski zremisowała i pozbawiło nas to szans na bezpośredni awans do mistrzostw Europy. Ten remis to porażka. Tak, jak całe eliminacje przejdą do historii jako nieudane, tak samo wynik spotkania z Czechami. Choć przyznam, że będąc na meczu, widziałem, że zawodnicy zostawili na boisku kawał zdrowia. Niestety dominował chaos i niedokładność. Czesi okazali się zespołem trudnym i po raz kolejny w tych eliminacjach odebrali nam punkty – dodał Tomasz Frankowski.

