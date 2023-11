IMAGO / Katarzyna Plewczynska / Fotostyk Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Wichniarek był ekspertem w studio TVP Sport

Były napastnik ocenił występ Lewandowskiego

Gracz Barcelony nie rozegrał dobrych zawodów w starciu z Czechami

Wichniarek mocno zareagował na zachowanie Lewandowskiego

Reprezentacja Polski tylko zremisowała z Czechami na PGE Narodowym w Warszawami, czym ostatecznie zaprzepaściła szansę na bezpośredni awans na Euro 2024. Piątkowy mecz znów nie był najlepszy w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, który został dość ostro oceniony za swoją grę.

– Jest taka scena, która mi utkwi na pewno na długo. Końcówka spotkania, jest już na boisku Sebastian Szymański i Robert zagrywa piłkę do Sebastiana, który niestety jest wyprzedzony przez obrońcę. To jest oczywiście błąd Sebastiana, bo on powinien wstawić ciało, dać się sfaulować, nie ma prawa dać się wyprzedzić. Z tego idzie akcja oskrzydlająca. A Robert w tym momencie macha i ma pretensje do Szymańskiego – przyznał Artur Wichniarek na antenie TVP Sport.

– My wszyscy widzimy, że Szymański popełnił błąd, ale Robert jako kapitan musi w tym momencie zareagować inaczej. Musi odbudować, musi pójść do pressingu, musi spróbować zatrzymać tą akcję. Od tego jest kapitan, że nie macha, kiedy idzie ofensywna akcja od zespołu przeciwnego – dodał były reprezentant Polski.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele krytycznych głosów w kontekście Roberta Lewandowskiego, który również nie prezentuje wysokiej formy w FC Barcelonie.

Reprezentacja Polski o awans na Euro 2024 powalczy jeszcze w barażach. Te odbędą się w marcu przyszłego roku, a Biało-czerwoni ostatecznie poznają swojego rywala po zakończonych eliminacjach.

