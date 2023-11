PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski wygrała towarzyskie spotkanie 2:0 z Łotwą

Po meczu Michał Probierz wskazał plusy i minusy występu “Biało-Czerwonych”

Biało-Czerwoni w półfinale baraży zagrają z reprezentacją Estonii

Michał Probierz oczekuje więcej strzałów z dystansu

Reprezentacja Polski zwycięstwem 2-0 nad Łotwą zakończyła rok 2023. Ostatni występ “Biało-Czerwonych” w tym roku można uznać za udany. Ze świetnej strony pokazał się Nicola Zalewski, a w swoim debiucie w kadrze czyste konto zachował Marcin Bułka. Po spotkaniu głos zabrał Michał Probierz, który podsumował występ swoich podopiecznych oraz kończące się zgrupowanie.

– Nie wykorzystaliśmy wielu sytuacji. Najważniejsze w tym spotkaniu było to, żeby te elementy, które trenowaliśmy przenieść na boisko. Na pewno jestem zadowolony z tego, że cały mecz graliśmy wysoki pressingiem. Nie zawsze to wychodziło, bo czasem w drugiej linii były problemy, ale odbieraliśmy dużo piłek. W pierwszym fragmencie gry stworzyliśmy kilka sytuacji, które musimy wykorzystywać, żeby mecz był spokojny w dalszej części. Wiadomo, ze przeciwnik zawsze coś stworzy, bo wyprowadzali kontry i mieli swoje okazje – podsumował trener.

– Wiemy, że na pewno gramy z Estonią u siebie. Dzisiaj to było bardzo dobre przetarcie przed tym spotkaniem. Mieliśmy możliwość grać z różnymi rywalami i różnymi wariantami, więc dla nas to dobra wiadomość – podkreślił.

– Największym plusem było dojście do pressingu, moment wprowadzenia piłki między formację i rozgrywanie piłki od tyłu. Minusem jest to, że nie oddajemy strzałów z dystansu. To jest nasza bolączka – przyznał.

– To już jest ocena do dziennikarzy. Ja już po meczu z Czechami mówiłem, że graliśmy dobre spotkanie, to wielu się ze mną nie zgadzało. Akceptuje to. Każdy ma prawo do swoich ocen – odpowiedział zapytany o podsumowanie zgrupowania.

Reprezentacja Polski w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Europy zagra z Estonią. Mecz odbędzie się 21 marca na Stadionie Narodowym. W ewentualnym finale zmierzymy się z wygranym rywalizacji Walia – Finlandia/Islandia/Ukraina. Rywala Walii poznamy podczas czwartkowego losowania. Wtedy też odbędzie się oficjalne losowanie grup przyszłorocznych Mistrzostw Europy.

Czytaj więcej: Z kim Polska zagra w barażach? Znamy półfinałowego rywala reprezentacji Polski