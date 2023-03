Jak informuje Robert Błoński z Przeglądu Sportowego Onet reprezentanci Polski mają zakaz indywidualnych rozmów z dziennikarzami przed nadchodzącymi meczami eliminacyjnymi do Mistrzostw Europy. Ma to związek z powrotem "afery premiowej" po głośnym wywiadzie Łukasza Skorupskiego.

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Powrócił temat tzw. “afery premiowej”

Wszystko przez głośny wywiad Łukasza Skorupskiego

Według Roberta Błoński nasi kadrowicze mają zakaz indywidualnych rozmów z dziennikarzami

“Afera premiowa” wciąż rozgrzewa polskie środowisko piłkarskie

“Afera premiowa” rozpętała burzę w polskich mediach po zakończonym udziale reprezentacji Polski na mundialu w Katarze. Premier Mateusz Morawiecki miał obiecać zawodnikom 30 milionów złotych premii za wyjście z grupy. Biało – Czerwoni ten cel osiągnęli.

Temat wracał przez wiele dni, aż w końcu sytuacja nieco się uspokoiła. Jednak w ostatnich dniach głośnego wywiadu udzielił Łukasz Skorupski, który szczerze opowiedział o kłótniach między zawodnikami z powodu obiecanych pieniędzy. Teraz do tej sytuacji odniósł się Robert Błoński, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet.

– Myślę, że przed meczem z Czechami w Pradze będzie apel rzecznika prasowego PZPN-u na konferencji, że piłkarze odpowiedzą jedynie na pytania o meczu z Czechami i sprawy teraźniejsze, a nie to, co było w poprzednim roku. Fernando Santos na jednej z odpraw ma poprosić albo już poprosił piłkarzy, by do meczu z Czechami nie rozmawiać indywidualnie z dziennikarzami – powiedział Robert Błoński w programie “Misja Sport”.

Te informacje potwierdza również dziennikarz Interii Sebastian Staszewski. – Fernando Santos zarządził ciszę medialną przed meczem z Czechami. To pokłosie głośnego wywiadu Łukasza Skorupskiego w Onecie. W efekcie na pierwszą konf. poszedł debiutant Ben Lederman, a reszta piłkarzy dostała zakaz udzielania wywiadów przed wylotem do Pragi – poinformował w mediach społecznościowych.

