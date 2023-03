PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Antoine Griezmann

Po zakończeniu reprezentacyjnej kariery przez Hugo Llorisa, Francuzi musieli wybrać nowego kapitana

Dwoma najpoważniejszymi kandydatami byli Antoine Griezmann i Kylian Mbappe

Otrzymał ją młodszy z Francuzów i wyznał, że rozumie rozczarowanie starszego kolegi

“Antoine to najważniejszy zawodnik ery Deschampsa”

W reprezentacji Francji doszło do zmiany warty. Karierę w kadrze narodowej skończył wieloletni kapitan, Hugo Lloris. Didier Deschamps musiał zatem wybrać następcę bramkarza Tottenhamu. Ostatecznie grono finalistów zawężyło się do dwóch gwiazd Les Bleus: Antoine’a Griezmanna i Kyliana Mbappe. Chociaż zawodnik Atletico Madryt zadebiutował w reprezentacji trzy lata wcześniej, niż młodszy kolega, to właśnie Mbappe został wybrany przez Deschampsa na nowego lidera. To nie spotkało się z ciepłym przyjęciem Grizzou. Niektóre media donosiły nawet, że 32-latek rozważa zakończenie kariery w reprezentacji. Sytuację postanowił skomentować sam Mbappe.

– Antoine jest rozczarowany i to zrozumiałe. Czułbym się tak samo. Rozmawiałem już z nim. To najważniejszy zawodnik ery Deschampsa i będziemy współpracować, by wprowadzić naszą reprezentację na szczyt. Dobry kapitan zawsze najwyżej stawia dobro drużyny i zjednoczenie. Byłem bardzo szczęśliwy, gdy Deschamps przekazał mi te wieści. To nowy obowiązek, który muszę na siebie wziąć – powiedział gwiazdor Paris Saint-Germain.

24-latek po raz pierwszy wyprowadzi Les Bleus na murawę w roli kapitana już w piątek. Jego drużynę czeka niełatwy start eliminacji do Euro 2024. Podejmą u siebie Holendrów.

