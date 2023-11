IMAGO / Beautiful Sports / Buriakov Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti uczestniczył w niedziele w przedmeczowej konferencji prasowej

Włoski szkoleniowiec wskazał silne punkty reprezentacji Ukrainy

Doświadczony trener wierzy w bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy

Trudne zadanie podopiecznych Spalletti’ego

Reprezentacja Włoch chce zmazać plamę po braku kwalifikacji do Mistrzostw Świata i wrócić do gry na dużym turnieju. Dziś wieczorem staną do rywalizacji z Ukrainą. Stawką meczu będzie bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy w Niemczech. Do tego potrzebują zaledwie remisu w spotkaniu z drużyną Serhija Rebrowa. Selekcjoner “Azzurrich” nie zamierza lekceważyć niżej notowanego rywala. Podczas konferencji prasowej wymienił mocne punkty ukraińskiej drużyny.

– Dysponują piłkarzami, którzy są w dobrej formie w ligach, w których grają. Musimy grać zespołowo i dać z siebie wszystko – powiedział.

– Ich zdolność do kontrataku może również przysporzyć nam problemów. Musimy naciskać, utrzymać formę i nie pozostawiać luk, które mogą być trudne do zapełnienia – dodał.

Luciano Spalletti pozostaje optymistą przed kluczowym meczem. Wierzy w to, że pełen stadion poniesie jego podopiecznych i pomoże wywalczyć awans na zbliżający się turniej.

– To jest inny mecz niż pozostałe. Przekazaliśmy zawodnikom wszystkie potrzebne informacje. Spodziewamy się pełnego stadionu, który będzie wspierać naszych piłkarzy – wyznał.

– Chcemy skraść serca wszystkich Włochów. To jest właściwy moment, aby to zrobić – stwierdził Włoch.

