Reprezentacja Polski ma za sobą dwa mecze eliminacyjne do Euro 2024. Marek Koźmiński wskazał kto swojego wygranego zgrupowania.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Koźmiński

Trzy punkty w marcu wywalczyła reprezentacja Polski

Polacy swój dorobek zawdzięczają wygranej z Albanią

W meczu tym zaimponował Bartosz Salamon, którego docenia Marek Koźmiński

Były reprezentant Polski wychwala kadrowicza

Reprezentacja Polski w fatalnym stylu uległa Czechom 1:3. Fernando Santos na mecz z Albanią wystawił kilku nowych graczy. Zdaniem Marka Koźminskiego zmiany tego było konieczne

– Były to zmiany słuszne, ale też i wymuszone. Dzięki temu ponownie odkryliśmy w reprezentacji Salamona – powiedział były wiceprezes PZPN, który odpowiedział, czy Salamon jest zwycięzcą tego zgrupowania.

– Tak, na pewno. Według mnie jest on obecnie najlepszym środkowym obrońcą w Polsce dzisiaj. Co nie oznacza tego, że za trzy miesiące nadal nim będzie. To dobra informacja – mówi Koźmiński w rozmowie dla sport.tvp.pl.

