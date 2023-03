PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Jacek Bąk udzielił już wcześniej wywiadu, w którym krytykuje “Zielka”

Były reprezentant Polski ponownie zabrał głos w sprawie

Zieliński za mało daje reprezentacji, zdaniem Bąka

“Oby przeskoczyło mu coś w głowie i dał reprezentacji kopa z prawdziwego zdarzenia”

Piotr Zieliński zaliczył dość udane zgrupowanie reprezentacji Polski. Pomocnik Napoli może nie przypominał tego samego piłkarza, który błyszczy w Serie A, ale wyróżniał się na tle kolegów z reprezentacji. Jednak krytycznie do jego występów podszedł Jacek Bąk. W rozmowie z “TVP Sport” ponownie skrytykował popularnego “Zielka”.

– Zieliński ma olbrzymie umiejętności, ale trzeba zwrócić uwagę na to, ile daje reprezentacji. Uważam, że powinien wnosić do gry znacznie więcej. Ma świetną technikę użytkową, ale on dużo kiwa w miejscu, robi kółeczka, co wygląda efektownie. Przy tym jednak nie jest efektywny. Co prawda ładnie to wygląda, ale on czyni to najczęściej na własnej połowie. Nic z tego nie wynika dla naszej drużyny – mówił w wywiadzie dla “TVP Sport”.

– Kibice często zachwycają się Zielińskim i twierdzą, że powinien grać w jeszcze lepszym klubie niż Napoli. Nie można odmówić mu umiejętności, ale uważam, że na boisku jest za spokojny. Częściej musi pokazywać pazur. Sama bajeczna technika nie wystarczy. Z Piotrem jest ten problem, że często de facto daje więcej sobie niż drużynie. Nie można powiedzieć, że nie jest aktywy, ale bywa tak, że jego akcje są przeprowadzane jakby pod publiczkę. Zdarza się, że nic z nich nie wynika – dodał.

– Piotr często musi mierzyć się z krytyką, ponieważ wiele się od niego wymaga. Oczekujemy, że w meczu kilka razy będzie swoimi podaniami uruchamiał napastników. Jak na jego potencjał, daje kadrze zdecydowanie za mało. Dlatego krytyka jest uzasadniona, bo on powinien być naszym liderem. Nie wiem, czy trener Santos będzie w stanie do niego dotrzeć, ponieważ zgrupowania trwają kilka dni. Potrzebna jest praca na co dzień, która odbywa się w klubie. Jak to mawiał trener Jerzy Brzęczek, oby przeskoczyło mu coś w głowie i dał reprezentacji kopa z prawdziwego zdarzenia – podsumował Jacek Bąk

