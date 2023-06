IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Eden Hazard

W sobotę federacja belgijska pożegnała z honorami Edena Hazarda

Skrzydłowy przyznał, że nie wie, jak wyglądać będzie jego przyszłość

Uważa jednak, że wciąż może być profesjonalnym piłkarzem. Jak twierdzi, ostatnie trzy lata spędził na odpoczywaniu

“Zapewniam was, że wciąż mogę być profesjonalnym piłkarzem”

W sobotę reprezentacja Belgii mierzyła się z Austrią w ramach eliminacji do Euro 2024 (1:1). Z tej okazji belgijska federacja z honorami pożegnała Edena Hazarda, który ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. 32-latek był pytany o swoją przyszłość.

– Odejście na emeryturę? Mówiąc szczerze, jeszcze nie wiem. Po tych trzech trudnych latach chcę spędzić czas z rodziną i wybrać się na wakacje, jak każdy. W ostatnich dniach czytałem na swój temat wiele rzeczy, w tym mnóstwo głupot. Wiem, że nie daję odpowiedzi, jakich oczekujecie, ale to dlatego, że sam jeszcze nie wiem, co zrobię. Mogę was jednak zapewnić, że wciąż jestem w stanie być profesjonalnym piłkarzem. Moje ciało da radę. Poza tym, przez ostatnie trzy lata odpoczywałem – stwierdził z uśmiechem skrzydłowy. Przypomnijmy, że Belg trafił do Realu Madryt w 2018 roku za 115 milionów euro i miał choćby częściowo zastąpić Cristiano Ronaldo. Jego czteroletni bilans na Santiago Bernabeu zamknął się w siedmiu bramkach i 12 asystach w 76 występach.

Ostatni sezon był dla Hazarda zdecydowanie najsłabszy. Rozegrał zaledwie dziesięć meczów we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

