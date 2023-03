Reprezentacja Francji zanotowała kolejny komplet punktów w drugim meczu eliminacji do EURO 2024. Tym razem wicemistrzowie świata pokonali w Dublinie Irlandię 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa po przepięknym uderzeniu zdobył Benjamin Pavard.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Reprezentacja Francji pokonała na wyjeździe Irlandczyków 1-0

Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Benjamin Pavard

Trójkolorowi mają po dwóch meczach eliminacji komplet punktów

Udane zgrupowanie Francuzów

W pierwszej kolejce eliminacji do EURO 2024 Francuzi przejechali się po Holandii, wygrywając z nią aż 4-0. Kylian Mbappe i spółka poczynili więc ogromny krok w stronę spokojnego i szybkiego awansu z pierwszego miejsca.

W poniedziałek wicemistrzowie świata mierzyli się w Dublinie z Irlandią. Didier Deschamps zdecydował się na drobne korekty względem poprzedniego spotkania – Olivier Giroud zajął miejsce Kingsleya Comana, a Eduardo Camavinga zastąpił Aureliena Tchouameniego.

Wbrew pozorom, Irlandczycy postawili Trójkolorowym trudne warunki i znacząco ograniczyli ich poczynania ofensywne. W pierwszej połowie działo się niewiele, dlatego piłkarze zeszli do szatni z bezbramkowym remisem.

Po zmianie stron Francuzi dopięli swego. Bohaterem został Benjamin Pavard, który znów zdobył dla swojej drużyny narodowej przepiękną bramkę. Obrońca Bayernu Monachium przymierzył zza pola karnego i piekielnie mocnym strzałem umieścił piłkę w siatce. Po drodze odbiła się ona jeszcze od poprzeczki.

Był to jeden z niewielu pozytywnych akcentów ze strony reprezentacji Francji. Doliczony czas gry należał natomiast do gospodarzy, którzy spróbowali odrobić stratę. W 90. minucie Nathan Collins mógł doprowadzić do wyrównania, ale jego strzał głową został obroniony przez Mike’a Maignana.