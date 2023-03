PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Reprezentacja Francji rozbiła Holandię (4:0) w pierwszym meczu eliminacji do Euro 2024

W swoim debiucie w roli kapitana Les Bleus, Kylian Mbappe zanotował dublet i asystę

Po zakończeniu spotkania Didier Deschamps podkreślił, że nowa rola nie będzie miała wpływu na 24-latka

“Teraz nosi opaskę, ale grał już w takich meczach”

Po odejściu na emeryturę Hugo Llorisa, rozgorzała dyskusja na temat nowego kapitana reprezentacji Francji. Faworytów ostatecznie zostało dwóch, byli nimi Antoine Griezmann i Kylian Mbappe. Ostatecznie Didier Deschamps postanowił postawić na młodszego z podopiecznych, co ponoć nie spodobało się napastnikowi Atletico Madryt.

Gwiazdor Paris Saint-Germain rozpoczął występy w nowej roli od hitowego starcia w eliminacjach do Euro 2024. Les Bleus rozbili w nim u siebie Holendrów, a Mbappe zanotował dwie bramki i asystę.

– Opaska kapitańska go nie zmieni – powiedział po zakończeniu meczu Deschamps. – Jest zaangażowany i dobrze się z tym czuje. Stara się, tak jak jego koledzy. Czasem zmienia też pozycję. To kapitan, ale grał już w spotkaniach takich, jak to. Jak reszta składu ma pragnienie, by rozegrać bardzo dobry mecz i, co najważniejsze, wygrać – dodał.

Mbappe dzięki swojemu dubletowi wyprzedził w klasyfikacji strzelców reprezentacji Francji Karima Benzemę. Ma na koncie już 38 trafień dla Les Bleus. Biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej będzie w niej występował jeszcze przez minimum dekadę, pobicie rekordu Oliviera Girouda (53) zdaje się tylko kwestią czasu.

