- Nic mnie nie martwi. Uważam, że jeżeli chcemy zrobić jakiś krok do przodu, musi minąć trochę czasu, byśmy nauczyli się nowego stylu gry. Wierzymy, że to, co proponuje nam trener Santos, przyniesie efekty. I to, że nam dziś nie wyszło, nie znaczy, że ten jeden krok do tyłu nie pozwoli zrobić nam dwóch do przodu - mówił po meczu Czechy - Polska (3:1) Wojciech Szczęsny.