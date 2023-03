Źródło: AS / Twitter

Źródło: AS / Twitter

Andreas Christensen doznał kontuzji łydki podczas czwartkowego meczu reprezentacji Danii z Finlandią (3:1). Środkowy obrońca ma w piątek wrócić do Barcelony, ale pierwsze doniesienia mówią o miesiącu przerwy.

PressFocus Na zdjęciu: Andreas Christensen

Andreas Christensen doznał urazu łydki w meczu reprezentacji Danii z Finlandią

Pierwsze diagnozy mówią nawet o miesiącu przerwy środkowego obrońcy

To fatalne wieści dla Dumy Katalonii, którą niebawem czeka kluczowe El Clasico w Pucharze Króla

Christensen z urazem, nie zagra z Realem Madryt

Andreas Christensen wybiegł w wyjściowym składzie reprezentacji Danii na mecz eliminacji do Euro 2024 z Finlandią. Niestety, już w 18. minucie musiał zmienić go Victor Nelsson, jako że środkowy obrońca Barcelony poczuł dyskomfort w łydce. Oczekuje się, że 26-latek wróci w piątek do stolicy Katalonii, ale pierwsze raporty nie napawają nadzieją.

Javi Miguel z madryckiego AS-a donosi bowiem, że z powodu kontuzji Christensen będzie pauzował przez trzy lub cztery tygodnie. To oznacza, że nie wystąpi nie tylko w kilku ważnych meczach ligowych, ale i pucharowym starciu z Realem Madryt. Kilka dni po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej Blaugrana podejmie u siebie Królewskich, mając jednobramkową przewagę z Santiago Bernabeu.

To dla zespołu ogromna strata. Duńczyk po letnim transferze szybko zadomowił się w pierwszym składzie. Pokazał ogromną jakość, zarówno w grze defensywnej, jak i rozgrywaniu. Jego strata będzie dla Xaviego znacząca, zwłaszcza, że w El Clasico nadal ma brakować też innych gwiazd: Pedriego i Ousmane’a Dembele. Do tego teoretycznie drobniejsze urazy leczą wciąż Ronald Araujo i Frenkie de Jong.

Christensen rozegrał w tym sezonie 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował jedną asystę w La Lidze.

