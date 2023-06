fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Dwie różne połowy rozegrała reprezentacja Polski w meczu z Mołdawią

Na temat braku koncentracji Biało-czerwonych po zmianie stron głos zabrał Jan Bednarek

Środkowy defensor polskiej ekipy nie gryzł sie w język

“Katastrofa”

Reprezentacja Polski po rozegraniu trzech kolejek fazy grupowej eliminacji do Euro 2024 jest z zaledwie trzema punktami dopiero na czwartej pozycji. Biało-czerwoni wyprzedzają w grupie tylko Wyspy Owcze. Po spotkaniu przed w rozmowie z TVP Sport opinią podzielił się defensor polskiej ekipy.

– Katastrofa. Pierwsza połowa bardzo dobra. Myślę, że kontrolowaliśmy mecz. W drugiej proste błędy, brak reakcji po stracie (…) To jest bardzo, bardzo, bardzo zły mecz w naszym wykonaniu i musimy wziąć za to odpowiedzialność (…) Jest nam wstyd – mówił Jan Bednarek.

– Chcieliśmy zagrać drugą połowę na stojąco. Myśleliśmy, że ten mecz dogra się sam do końca, że zostało 45 minut i jedziemy na wakacje – kontynuował obrońca.

– Każdy z nas musi spojrzeć w lustro, porozmawiać między sobą, bo to jest nie do zaakceptowania. Musimy znów pokazać reakcję (…) Robimy krok do przodu i dwa kroki w tył. Będzie teraz z nami grillowanie, ale na to zasłużyliśmy – rzekł Bednarek.

