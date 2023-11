IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń najbliższe kilka meczów rozegra osłabiona w obronie

Drużynie nie jest w stanie pomóc Danijel Loncar

Stan zdrowia swojego podopiecznego ocenił Jens Gustafsson

Pogoń z kłopotem w defensywie. Jego nie zobaczymy w tym roku

Danijel Loncar wzmocnił Pogoń w lutym tego roku. Chorwat zdołał jednak zagrać w szczecińskiej drużynie tylko 20 meczów. Obrońca nie ma co liczyć na poprawę tej statystyki, ponieważ zmaga się z problemami zdrowotnymi.

– Nie wiemy dokładnie, ile czasu będzie potrzebował, będziemy na ten temat wiedzieli więcej jutro. To bardzo przykre. Loncar miał bardzo trudny rok w Pogoni. Mnóstwo urazów, chorób. Mamy nadzieję, że będzie mógł do nas jak najszybciej wrócić – powiedział z nadzieją na konferencji prasowej Jens Gustafsson.

– Jak mówiłem wcześniej, więcej będziemy mogli powiedzieć jutro. Póki co nie znam szczegółów, ma pewne problemy z kolanem. Na pewno będzie jednak poza składem przynajmniej do końca tej rundy – zapowiedział trener Pogoni, który wierzy, że jego zespół stać na włączenie się do walki o mistrzostwo Polski. Przed drużyną ze Szczecina w tym roku dwa mecze z Górnikiem oraz jeden z Widzewem i Wartą.