IMAGO/KRZYSZTOF CICHOMSKI/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń gra poniżej oczekiwań kibiców

Szczecinianie liczą, że wrócą do gry o najwyższą stawkę

Jens Gustafsson wskazał, co musi się zdarzyć, aby jego drużyna była w ligowej czołówce

Gustafsson: będziemy liczyć się w walce o szczyt

Ekstraklasa w sezonie 2023/2024 jest jeszcze bardziej wyrównana, niż można było się spodziewać. Na szczycie tabeli próżno szukać ligowych potentatów. Pierwsze dwa miejsca należą do Śląska i Jagiellonii. Na wyprzedzenie tych drużyn liczy opiekun Pogoni Szczecin.

– Co do naszej sytuacji w tabeli, to fakt, na której jesteśmy pozycji ma duży związek z naszym początkiem sezonu. Jeśli będziemy kontynuować to, co robiliśmy w ostatnich 7-8 meczach, to sądzę, że wciąż będziemy liczyć się w walce o szczyt. Oczywiście teraz nie ma jednak już zbyt wiele miejsca na rozczarowania w tym i przyszłym roku – powiedział Jens Gustafsson na konferencji przed meczem z Górnikiem.

Pogoń ma za sobą 16 meczów, z których wygrała połowę. Jej dorobek to 26 oczek. Strata do liderującego zespołu Jacka Magiery to aż 10 punktów. W minionej kolejce szczecinianie musieli uznać wyższość Stali Mielec (2:3).