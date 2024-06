Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kay Tejan

Tejan blisko transferu do Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa pod wodzą Marka Papszuna ponownie zamierza rywalizować o najwyższe cele w PKO Ekstraklasie. Aby to osiągnąć, potrzebne są jednak solidne wzmocnienia. Medaliki przygotowują się do wielu zmian w składzie i intensywnie poszukuje nowego napastnika. Papszun ma swoje wymagania odnośnie nowego zawodnika, a jednym z nich jest wzrost.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk, bliski transferu do Rakowa Częstochowa jest Kay Tejan. Napastnik ŁKS-u ma kontrakt ważny do czerwca 2025 roku i jest wyceniany przez serwis “Transfermarkt” na 350 tysięcy euro. Obie strony prowadzą zaawansowane rozmowy.

O możliwym transferze Tejana do drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna mówiło się już od pewnego czasu. Pierwsze informacje w tej sprawie “Meczyki.pl” przekazały już dwa tygodnie temu. Jak się okazuje, teraz sprawy nabrały tempa i wszystko wskazuje na to, że 27-letni Holender ze spadkowicza PKO Ekstraklasy przeniesie się do czołowego klubu ligi.

Kay Tejan dołączył do ŁKS-u w lipcu 2023 roku. W minionym sezonie polskiej ekstraklasy rozegrał 30 spotkań, w których zdobył siedem goli i zaliczył trzy asysty. Na swoim koncie miał także jeden występ w meczu Pucharu Polski. Z pewnością był jednym z bardziej wyróżniających się zawodników łódzkiego klubu.

