Ogromne pieniądze skuszą Milan? Leao może odejść, mimo zapowiedzi Ibrahimovicia

AC Milan stoi przed dużym dylematem dotyczącym przyszłości Rafaela Leao. "La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że choć Rossoneri chcą zatrzymać Portugalczyka w swoim zespole na kolejny sezon to oferta wynosząca ponad 100 milionów euro może ich skusić do zmiany decyzji.

Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao może odejść z Milanu. Al-Hilal oferuje 100 mln euro

Kilka włoskich i portugalskich źródeł twierdzi, że Rafael Leao wzbudził zainteresowanie klubów Saudi Pro League. “Gazzetta” potwierdza natomiast, że osoba bliska ojcu piłkarza, Antonio, prowadzi rozmowy z Al Hilal od kilku tygodni. Choć Rossoneri nie otrzymali jeszcze formalnej oferty, klauzula w kontrakcie Leao wynosząca 175 milionów euro sugeruje, że Milan nie sprzeda go za niższą kwotę. Ale czy na pewno?

Zlatan Ibrahimović powiedział w zeszłym tygodniu, że Leao, Mike Maignan i Theo Hernandez pozostaną na San Siro na kolejny sezon. Jednak, według “La Gazzetty dello Sport”, oferta w okolicach 100 milionów euro może przekonać Rossonerich do sprzedaży swojego gwiazdora..

Leao miał w tym sezonie wiele wzlotów i upadków, a w jednym z ostatnich meczów sezonu w maju został nawet wygwizdany przez fanów Rossonerich. Mimo to, Milan stanie przed dylematem, jeśli w nadchodzących tygodniach otrzyma ofertę w okolicach 100 milionów euro. Chociaż Portugalczyk jest jednym z najlepszych zawodników w lidze, nie w pełni wykorzystuje swój potencjał, co może skłonić Rossonerich do rozważenia dużych ofert. Brak równej formy może być, zdaniem “Gazzetty” jednym z czynników, przez który ekipa z San Siro zdecyduje się na transfer.

Gwiazdorem interesuje się również Paris Saint-Germain, które także jest w stanie zaoferować Milanowi ogromne pieniądze. Wydaje się, że mimo zapowiedzi Ibrahimovicia przyszłość Leao w Mediolanie wcale nie jest taka pewna.

Zobacz również: Ogromne zamieszanie na Euro 2024! Uczestnik grozi wycofaniem się z turnieju