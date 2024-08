Zamieszanie w Rakowie. Zesłany do rezerw Yeboah opuścił mecz

John Yeboah został zesłany do rezerw Rakowa Częstochowa, a w niedzielę miał zagrać w czwartej lidze. Na rozgrzewce skrzydłowy zgłosił uraz i ominął spotkanie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: John Yeboah

Yeboah z urazem na rozgrzewce. Celowy zabieg skrzydłowego?

John Yeboah po powrocie z Copa America miał być poważnym wzmocnieniem dla drużyny Marka Papszuna. Tak się jednak nie stało, bowiem Ekwadorczyk rozpoczął treningi z rezerwami. Jak się okazało, było to spowodowane jego zachowaniem, a dokładniej próbą wymuszenia transferu. Po zaledwie rocznej przygodzie w Częstochowie skrzydłowemu zachciało się znów zmienić otoczenie. Znany z twardej ręki Papszun zesłał niesfornego zawodnika do rezerw, a w niedzielę miał on zagrać w meczu na poziomie czwartej ligi.

Trener rezerw Rakowa Przemysław Oziębała desygnował Yeboaha do wyjściowej jedenastki na mecz z rezerwami Podbeskidzia Bielsko-Biała. Podczas rozgrzewki zawodnik zgłosił jednak problemy zdrowotne i ostatecznie nie wystąpił w spotkaniu. O powodzie jego absencji poinformował sztab, zaś lokalni dziennikarze doszukują się drugiego dna i nie wykluczają, że Yeboah zasymulował swój uraz, byle tylko nie zagrać w czwartoligowych rozgrywkach.

John Yeboah podczas rozgrzewki przed meczem z Rekordem nabawił się kontuzji🤨. Nie wiem nawet jak to skomentować, zastanawiałem się czy jest możliwe, że piłkarz rzeczywiście w tym meczu zagra. Dużą ujmą byłoby to dla niego no i podczas rozgrzewki pojawiła się kontuzja. Pytanie… — Kamil Głębocki (@kamilglebocki) August 4, 2024

Niezależnie od prawdziwego powodu nieobecności Yeboaha na boisku w meczu rezerw, jego przygoda w Rakowie zapewne dobiega końca. W 2023 roku opuścił Śląska Wrocław za kwotę w wysokości 1,5 mln euro. Jego debiutancki sezon w Częstochowie był dość przeciętny, bowiem uzbierał w sumie cztery bramki i pięć asyst.