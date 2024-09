Zagłębie z efektem nowej miotły, trener zabrał głos

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Włodarski

Marcin Włodarski podsumował spotkanie Zagłębie Lubin – Radomiak

Zagłębie Lubin po wysokiej porażce z Rakowem Częstochowa dotknęły duże zmiany. Władze klubu podjęły decyzje o rozwiązaniu umów z dyrektorem sportowym Piotrem Burlikowskim oraz trenerem Waldemarem Fornalikiem. Miejsce drugiego z wymienionych zajął Marcin Włodarski, który już ma na swoim koncie premierowe zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie.

– Lepiej wygrać niż przegrać, obym zawsze mógł tak mówić po meczach. Mieliśmy jedną jednostkę treningową, więc szacunek dla drużyny, że już zaczyna łapać mój styl gry – mówił szkoleniowiec Miedziowych cytowany na platformie X przez dziennikarza Karola Bugajskiego z Onet Przeglądu Sportowego.

Trener lubinian został zapytany, kiedy tak naprawdę będzie można dostrzec rękę trenera w grze Zagłębia. Włodarski nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć. – Ciężko powiedzieć, kiedy będzie można miarodajnie ocenić, czy to już moje Zagłębie. Chcieliśmy grać do przodu, dobrze broniliśmy w obronie wysokiej. Będziemy się starać z tygodnia na tydzień to poprawiać – przekonywał trener.

Kolejny ligowy mecz ekipa z Lubina rozegra 5 października, mierząc się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Będzie to jednocześnie ostatnie spotkanie Zagłębia przed reprezentacyjną przerwą. Po niej natomiast Miedziowych czeka starcie z Jagiellonią Białystok.

