Wzburzony Kowalczyk wprost ws. Glika. “W tej lidze nie ma nawet dwóch lepszych obrońców”

Kamil Glik poszukuje klubu i wiele wskazuje na to, że wyląduje w Ekstraklasie. Trwają rozmowy z Cracovią. Jednak wcześniej obrońca został odrzucony przez wiele polskich klubów. Wzburzony tą sytuacją jest Wojciech Kowalczyk.

IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Kamil-Glik

Kamil Glik po opuszczeniu Benevento pozostaje bez klubu

Polski obrońca szykuje się na powrót do Ekstraklasy

Obecnie trwają rozmowy z Cracovią, ale wcześniej został odrzucony m.in. przez Legię Warszawa

Ta sytuacja rozsierdziła Wojciecha Kowalczyka

Wojciech Kowalczyk broni Kamila Glika. Polskie kluby popełniają błąd

Kamil Glik od początku lipca pozostaje bez klubu. Polak opuścił Benevento, które spadło do Serie C. Obrońca zdecydował się zaoferować kilku klubom Ekstraklasy (m.in. Rakowowi Częstochowa, Legii Warszawa, Widzewowi Łódź, Piastowi Gliwice i Pogoni Szczecin). Jednak ku zaskoczeniu w każdym przypadku spotkał się z odmową. Powrót do Polski nie został jednak przekreślony, ponieważ teraz trwają rozmowy z Cracovią – informował Janekx89.

❗🔜ℹ️ Kamil Glik jest bardzo bliski podpisania kontraktu z Cracovią i powrotu do Ekstraklasy po 13 latach!

103-krotny reprezentant Polski ostatnio był zawodnikiem Benevento Calcio🇮🇹. @Goalpl — Janekx89 (@janekx89) August 27, 2023

Cała sytuacja zdenerwowała Wojciecha Kowalczyka, który uważa, że w Ekstraklasie spokojnie powinno znaleźć się miejsce dla Kamila Glika.

– Wy byście go nie widzieli w Ekstraklasie!? W 18-zespołowej lidze? Przecież tutaj nie ma nawet dwóch lepszych obrońców! – skomentował Kowalczyk w magazynie “Liga Minus” portalu Weszło.

