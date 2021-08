Wisła Kraków zmierzy się w środę z Napoli w towarzyskim spotkaniu, który uświetni obchody 115-lecia Białej Gwiazdy. Mecz rozegrany na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie. Sprawdź na mecz Wisła – Napoli przewidywane składy.

Z okazji 115-lecia klubu Wisła Kraków zmierzy się w towarzyskim meczu z Napoli

Spotkanie rozegrane zostanie 4 sierpnia (środa) o godzinie 18:00 na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie

Przewidywane składy na mecz Wisła – Napoli

Wisła ma już za sobą dwa oficjalne spotkania. Po dwóch kolejkach nowego sezonu 2021/22 PKO Ekstraklasy Biała Gwiazda z czterema punktami na koncie prowadzi w ligowej tabeli. Po pierwszych kolejkach wykrystalizował się już podstawowy skład i szkielet zespołu. Wiele wskazuje na to, że w środowym meczu zobaczymy Wisłę w podobnym zestawieniu, choć drobne korekty również są możliwe. Kilku zawodników nadal jest wyłączonych z gry ze względu na rehabilitację.

Napoli jest w środku przygotowań do nowego sezonu i do Krakowa na pewno nie przyjedzie w najsilniejszym składzie. Jest to związane z kontuzjami kilku zawodników (m. in. Driesa Mertensa) oraz późniejszymi powrotami do treningów zawodników, którzy rywalizowali w mistrzostwach Europy (Lorenzo Insigne, Giovani Di Lorenzo, Alex Meret). W kadrze na mecz z Wisłą zabrakło również Victora Osimhena, któremu sztab szkoleniowy postanowił dać odpocząć.

Kogo możemy zobaczyć w składzie Napoli? Na murawie niemal na pewno pojawi się pomocnik reprezentacji Polski Piotr Zieliński, a niewykluczone, że szansę występu otrzyma również drugi z Polaków w kadrze włoskiego zespołu – utalentowany bramkarz Hubert Idasiak.

Przewidywane składy:

Wisła: Biegański – Gruszkowski, Frydrych, Sadlok, Hanousek – Yeboah, Żukow, El Mahdioui, Skvarka, Młyński – Brown Forbes

Napoli: Idasiak – Malcuit, Manolas, Koulibaly – Elmas, Lobotka, Zieliński, Costa, Machach – Politano

Wisła Kraków Remis SSC Napoli 7.40 5.05 1.35 6.80 4.80 1.32 7.40 5.05 1.35 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 4. sierpnia 2021 08:59 .

