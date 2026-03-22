Widzew Łódź wciąż nie błyszczy. Kolejna strata punktów

Widzew i Górnik na remis. Mecz do zapomnienia

Widzew Łódź z każdym tygodniem znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji. Bezpośredni rywale w walce o utrzymanie punktują, a drużyna Aleksandara Vukovicia ma problem ze złapaniem serii. Choć w jego debiucie udało się pokonać Lecha Poznań, w następnej kolejce Widzew tylko zremisował z Arką Gdynia. W niedzielę natomiast mierzył się przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze.

Pierwsza połowa spotkania przebiegała zdecydowanie pod dyktando gości. To oni częściej utrzymywali się przy piłce i operowali nią w okolicach pola karnego Widzewa. Choć dogodnych sytuacji było niewiele, Bartłomiej Drągowski dwukrotnie musiał interweniować. Piłkarze Widzewa natomiast nie oddali do przerwy ani jednego strzału.

Po zmianie stron Widzew był już aktywniejszy, ale wciąż nie błyszczał. Ustawienie z trójką środkowych stoperów i wahadłowymi raczej nie służy poczynaniom ofensywnym łódzkiego zespołu, który dalej nie tworzył sobie okazji do zdobycia bramki. Na zero z tyłu zagrała za to defensywa, która w drugiej połowie mocno ograniczyła ofensywne poczynania Górnika.

Bezbramkowy remis sprawia, że Widzew pozostanie w strefie spadkowej Ekstraklasy. Sytuacja łodzian robi się coraz trudniejsza, a w ostatnich dwóch meczach nie zdobyli choćby gola. Górnik z kolei wskoczył na czwartą pozycję, ale po rozegraniu całej kolejki może jeszcze zsunąć się niżej.