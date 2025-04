Ważny mecz na dole tabeli. Puszcza przed kolejnym sprawdzianem

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza podejmuje Radomiaka Radom

Pierwszym meczem rozgrywanym w poniedziałkowej serii gier w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja pomiędzy Puszczą Niepołomice a piłkarzami Radomiaka Radom. Wydaje się, że jest to niezwykle istotny mecz w kontekście walki o utrzymanie w lidze, bowiem zarówno gospodarze, jak i goście muszą patrzeć na to, co dzieje się w tej strefie tabeli.

Niemniej to piłkarze z Radomia są faworytami tej rywalizacji. W ostatnich kolejkach odnotowali co prawda dwie porażki, ale poza tym wcześniej wygrywali swoje mecze dzięki czemu nieco odskoczyli od poniedziałkowych rywali. Aktualnie przewaga Radomiaka nad Puszczą to osiem punktów i trzy miejsca w tabeli.

Ostatnie mecze obu zespołów

Puszcza Niepołomice w poprzedniej serii gier przegrała z GKS-em Katowice 1:3, choć to właśnie podopieczni Tomasza Tułacza jako pierwsi zdobyli gola i prowadzili w tym meczu. Poza tym w ostatnim starciu rozgrywanym przed własną publicznością udało się w ostatnich minutach meczu zremisować z Rakowem Częstochowa 1:1. Bilans trzech ostatnich spotkań niepołomiczan domyka porażka aż 0:3 z Pogonią Szczecin. Ostatnie zwycięstwo Puszczy to z kolei połowa marca i mecz z Piastem Gliwice.

Jeśli chodzi z kolei o zespół Radomiaka Radom, to oni w poprzedniej serii gier ulegli Rakowowi Częstochowa 1:2. Wcześniej 0:1 zakończyło się starcie z Zagłębiem Lubin. Ostatnie zwycięstwo radomian to mecz z Koroną Kielce i wynik 3:1 na wyjeździe. Wcześniej udało się także pokonać Lechię Gdańsk i Cracovię.

Mecze drużyny Puszcza Niepołomice GKS Katowice 3 Puszcza Niepołomice 1 Puszcza Niepołomice 1 Raków Częstochowa 1 Puszcza Niepołomice 0 Pogoń Szczecin 3 Cracovia 3 Puszcza Niepołomice 1 Puszcza Niepołomice 2 Piast Gliwice 1 Mecze drużyny Radomiak Raków Częstochowa 2 Radomiak 1 Radomiak 0 Zagłębie Lubin 1 Korona Kielce 1 Radomiak 3 Radomiak 2 Lechia Gdańsk 1 Cracovia 1 Radomiak 2

Historia spotkań obu zespołów

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy Puszczą Niepołomice a Radomiakiem Radom padł wynik 2:0 dla piłkarzy gospodarzy, a więc radomian. Co ciekawe, w przerwie pomiędzy rundami w rozgrywanym towarzyskim starciu było 1:1. Ostatnie zwycięstwo Puszczy Niepołomice nad Radomiakiem to jeszcze czasy Betclic 1. ligi i lipiec 2020 roku. Wówczas było 4:0 dla ekipy Tomasza Tułacza.

Puszcza Niepołomice – Radomiak Radom: przewidywane składy

Puszcza Niepołomice – Radomiak Radom: przewidywane składy

Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Radomiak João Henriques

Rezerwowi 7 Antoni Klimek 9 Artur Siemaszko 12 Mateusz Stępień 24 Jakov Blagaic 27 Łukasz Sołowiej 31 Michał Perchel 33 Dawid Abramowicz 35 Michalis Kosidis 88 Georgi Zhukov 7 Perotti 8 Paulius Golubickas 9 Leandro Rossi 10 Roberto Alves 13 Jan Grzesik 15 Abdoul Tapsoba 19 Rafael Barbosa 33 Kamil Pestka 44 Wiktor Koptas 77 Christos Donis 88 Francisco Ramos 99 Guilherme Zimovski

Puszcza Niepołomice – Radomiak Radom: kontuzje i zawieszenia

Kursy bukmacherskie na ten mecz

Według bukmachera STS minimalnym, ale jednak faworytem tego meczu jest zespół Radomiak Radom. Kurs na trzy punkty Zielonych wynosi mniej więcej 2.50. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.25. Chcąc zagrać na zwycięstwo gospodarzy, a więc Puszczy Niepołomice postawić to można za około 2.80.

Puszcza Niepołomice Radomiak 2.80 3.25 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

