fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Tułacz i Aleksandar Vuković

We wtorkowy wieczór Piast Gliwice wygrał z Puszczą Niepołomice

Było to zaległe spotkanie 17. kolejki PKO Ekstraklasy

Podczas spotkania doszło do ostrych spięć pomiędzy Tomaszem Tułaczem a Aleksandarem Vukoviciem

Tułacz kontra Vuković, czyli spięcie trenerów na meczu Piast – Puszcza

Mecz Piasta Gliwice z Puszczą Niepołomice od samego początku był zupełnie inny niż wszystkie. Rywalizacja rozpoczęła się od 14. minuty i 30. sekundy, a wszystko przez to, że w grudniu właśnie po takim czasie przerwano spotkanie z powodu intensywnych opadów śniegu.

W trakcie meczu i po końcowym gwizdku iskrzyło pomiędzy trenerami obu ekip. Tomasz Tułacz był bardzo niezadowolony z zachowania Aleksandara Vukovicia, który wszedł do szatni sędziów.

– Wejście trenera gospodarzy w przerwie do szatni sędziów, to ja się pytam, w czym pan Vuković jest lepszy ode mnie czy od innych trenerów? On może wchodzić do szatni? I o to miałem bardzo duże pretensje do sędziów. […] Rozmawiałem z sędzią na ten temat. Sprawiał wrażenie człowieka, który też był tym zaskoczony – mówił Tułacz, którego cytuje Dziennik Zachodni.

– Jeżeli chodzi o sytuację w przerwie meczu – na bardzo spokojnym tonie porozmawiałem z sędzią bocznym przy którym byłem w trakcie meczu z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji z Dziczkiem. Co tam się stało, skoro zawodnik schodzi o kulach, a jest aut dla przeciwnika i Dziczek ma jeszcze żółtą kartkę – odpowiedział na te zarzuty Vuković.

Szkoleniowiec Puszczy nie do końca wytrzymał napięcie po spotkaniu, gdy machnął ręką na ławkę Piasta. Jak tłumaczy, było to spowodowane zachowaniem sztabu Gliwiczan, który przy każdej sytuacji bardzo agresywnie reagował na decyzje sędziego.

– Machnąłem ręką na całą ławkę Piasta, nie na trenera Vukovicia. […] To, co się ci panowie zachowywali… Każdy kontakt naszego zawodnika z przeciwnikiem, to było wyskakiwanie, wybuch jakiejś nieprawdopodobnej agresji – mówi Tułacz.

– Ja też byłem zaskoczony, że gdy chciałem po meczu podejść do bardziej doświadczonego trenera i podziękować za grę i w moją stronę poszło machnięcie ręką. To troszeczkę zabolało – powiedział Vuković o tej sytuacji.

Po rozegraniu tego meczu Piast Gliwice z dorobkiem 28 punktów zajmuje 12. miejsce w tabeli. Natomiast Puszcza Niepołomice ma na koncie 23 punkty i plasuje się na 16. pozycji, czyli w strefie spadkowej.

