fot. Imago / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Widzew Łódź w trakcie weekendu zmierzy się w spotkaniu 21. kolejki PKO Ekstraklasy z ŁKS-em

Przed derbowym meczem wypowiedział się trener Daniel Myśliwiec

Szkoleniowiec Czerwono-biało-czerwonych w piątek spotkał się z dziennikarzami w tracie konferencji prasowej

Daniel Myśliwiec o meczu z ŁKS-em

Widzew Łódź w niedzielę o godzinie 17:30 zmierzy się w derbowym spotkaniu z ŁKS-em. Mecz odbędzie się w ramach 21. kolejki PKO Ekstraklasy. Jednocześnie ekipa Daniela Myśliwca podejdzie do tej potyczki po przegranej z Jagiellonią Białystok (1:3).

– W ostatnim meczu robiliśmy wszystko, żeby wygrać i tak samo będzie w niedzielę. Nie ma znaczenia miejsce w tabeli, bo je będziemy sprawdzać na koniec sezonu. Podchodzimy do tego spotkania z chęcią zwycięstwa, tak samo jak do każdego kolejnego. Tylko to się liczy – przekonywał trener Widzewa w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej.

Ostatnio do ekipy z Łodzi trafił Łukasz Gikiewicz. Szkoleniowiec Widzewa nie ukrywał, że ma w kontekście obsady bramki komfortową sytuację.

– Przed rundą straciłem prawdopodobnie najlepszego bramkarza w lidze i miałem dwóch, którzy będą walczyć o pozycję między słupkami. Teraz mam do dyspozycji czterech bardzo dobrych golkiperów. Z takiej sytuacji mogę się tylko cieszyć, a to ogromna zasługa trenera Woźniaka – mówił Myśliwiec.

Szkoleniowiec łódzkiej ekipy jest spokojny o nastawienie mentalne swoich zawodników. – Wszyscy wyjdą na ten mecz, żeby dać z siebie maksimum. Takie będzie nasze nastawienie bez względu na to, czy trzeba będzie rozmontować niską obronę, czy ominąć pressing. Oczywiście przy zachowaniu jak najlepszej skuteczności – zakończył trener Widzewa.