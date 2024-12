Marcin Bulanda / PressFocus Na zdjęciu: PKO BP Ekstraklasa

Ekstraklasa: na czele niespodziewane nazwisko

Rok 2024 w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce dobiegł końca. PKO BP Ekstraklasa po 18 rozegranych kolejkach rozpoczęła przerwę zimową, która potrwa do ostatniego dnia stycznia 2025 roku. To oznacza półtora miesiąca przerwy od emocji w krajowej elicie To także oznacza, że właśnie nadchodzi idealny moment na podsumowania statystyczne pierwszej części zmagań.

Wideo: Jagiellonia jednym z najsilniejszych mistrzów Polski w historii

Portal Footmob wyróżnił pięciu “najgroźniejszych piłkarzy Ekstraklasy”, a więc zawodników, którzy wykreowali najwięcej sytuacji bramkowych. W tym gronie znaleźli się przedstawiciele takich ekip, jak Cracovia, Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław i Widzew Łódź. W ścisłej czołówce zabrakło graczy czterech najlepszych drużyn ligowej tabeli – Lecha, Rakowa, Jagiellonii i Legii.

Najlepszą średnią może pochwalić się Sebastian Kerk z Widzewa. Niemiec do tej pory stworzył swoim partnerom 34 okazje na gola. Natomiast na 90 minut z jego strony przypada 3,1 sytuacji na trafienie. Jednak to nie podopieczny trenera Daniela Myśliwca lideruje całej klasyfikacji. Pierwsze miejsce zajmuje Petr Schwarz, który reprezentuje barwy Śląska, a więc ostatniej ekipy ligowej stawki. Czech wykreował 51 okazji na bramkę.

